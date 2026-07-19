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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Я сделал бы это снова»: отец отдал часть печени маленькой дочери — удивительная история

Обе операции прошли успешно, и четыре дня спустя отец и дочь встретились.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Операция по пересадке

Операция по пересадке

34-летний Рори Гриффитс пожертвовал пятую часть своей печени, чтобы спасти жизнь своей 22-месячной дочери. Отец не сомневался ни на секунду, чтобы поделиться частью своего органа.

Об этом сообщает Mirror.

Отец перенес операцию в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме по удалению части печени. Хирурги подтвердили, что он является подходящим донором только на операционном столе.

В то же время малыш находился в операционной детской больнице Бирмингема. Орган отца срочно перевезли из одной больницы в другую, где хирурги затем шесть часов выполняли деликатную трансплантацию.

Обе операции прошли успешно, и четыре дня спустя отец и дочь встретились. Рори добавил: «Я понял тот факт, что разве не каждый папа жертвует часть своего органа своему ребенку?»

«Когда я приехал туда и увидел ее, я рад ее видеть. Она все равно была папой дочерью, но теперь я чувствую, что у меня с ней еще более крепкая связь. Я не знал о донорстве печени от живого человека, но я бы сказал каждому, кто имеет такую возможность — сделайте это», — сказал отец.

По его словам, после операции он пробыл в больнице шесть дней, после чего его выписали, а примерно на 12 неделе печень полностью регенерировалась.

«Хотя Рори прошел все анализы, они не знали, что трансплантация может состояться, пока не открыли его и не проверили печень. В тот момент хирурги позвонили по телефону своим коллегам, которые оперировали Гарриет, чтобы дать им разрешение», — рассказала мама девочки.

Она сказала, что они впервые обнаружили, что с Гарриет что-то не так, когда у нее появилась желтуха и она плохо набирала вес. А на 12-м месяце они узнали, что она нуждается в пересадке органа.

Напомним, в Украине мужчина нашел своего генетического близнеца, спасшего ему жизнь.

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Дата публикации
Количество просмотров
192
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