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«Я сделал бы это снова»: отец отдал часть печени маленькой дочери — удивительная история
Обе операции прошли успешно, и четыре дня спустя отец и дочь встретились.
34-летний Рори Гриффитс пожертвовал пятую часть своей печени, чтобы спасти жизнь своей 22-месячной дочери. Отец не сомневался ни на секунду, чтобы поделиться частью своего органа.
Об этом сообщает Mirror.
Отец перенес операцию в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме по удалению части печени. Хирурги подтвердили, что он является подходящим донором только на операционном столе.
В то же время малыш находился в операционной детской больнице Бирмингема. Орган отца срочно перевезли из одной больницы в другую, где хирурги затем шесть часов выполняли деликатную трансплантацию.
Обе операции прошли успешно, и четыре дня спустя отец и дочь встретились. Рори добавил: «Я понял тот факт, что разве не каждый папа жертвует часть своего органа своему ребенку?»
«Когда я приехал туда и увидел ее, я рад ее видеть. Она все равно была папой дочерью, но теперь я чувствую, что у меня с ней еще более крепкая связь. Я не знал о донорстве печени от живого человека, но я бы сказал каждому, кто имеет такую возможность — сделайте это», — сказал отец.
По его словам, после операции он пробыл в больнице шесть дней, после чего его выписали, а примерно на 12 неделе печень полностью регенерировалась.
«Хотя Рори прошел все анализы, они не знали, что трансплантация может состояться, пока не открыли его и не проверили печень. В тот момент хирурги позвонили по телефону своим коллегам, которые оперировали Гарриет, чтобы дать им разрешение», — рассказала мама девочки.
Она сказала, что они впервые обнаружили, что с Гарриет что-то не так, когда у нее появилась желтуха и она плохо набирала вес. А на 12-м месяце они узнали, что она нуждается в пересадке органа.
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