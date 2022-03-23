"Я скажу им это в глаза": Байден прибыл в Брюссель для переговоров с европейскими партнерами

"Я скажу им это в глаза": Байден прибыл в Брюссель для переговоров с европейскими партнерами

Ожидается, что во время визита в Европу американского президента США объявят о новых санкциях в отношении России.

В среду, 23 марта, президент США Джо Байден прибыл в Брюссель для экстренных переговоров с европейскими лидерами относительно войны в Украине. Американский лидер имеет планы дополнительных антироссийских санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Поездка Байдена предусматривает переговоры с лидерами НАТО и Евросоюза в Брюсселе, а также визит в Варшаву для консультаций с президентом Польши Анджеем Дудой.

В четверг, 24 марта, Байден посетит экстренный саммит НАТО, встретится с лидерами G7 и обратится к 27 лидерам Европейского Союза на сессии Европейского Совета.

Как передает CNN, борт Байдена приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени (22:03 по Киеву), полет длился семь 7 часов.

Во время общения с журналистами перед вылетом американский президент не рассказал подробности предстоящих переговоров с европейскими партнерами. "Я собираюсь сказать это им в глаза. Я собираюсь сказать. Все, что я должен сказать, я скажу, когда доберусь", — заверил Байден.

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Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что Байден объявит пакет санкций против российских политических деятелей и олигархов в четверг, 24 марта. Тогда же лидеры G7 договорятся о координации выполнения санкций и планируют сделать совместное заявление.

По его словам, кроме введения новых санкций против России, Байден будет работать с союзниками США по усилению существующих санкций.

Салливан также сообщил, что на фоне беспокойства по поводу зависимости Европы от российских энергоносителей эта тема будет обсуждаться в пятницу, 25 марта.

Также Байден обсудит с союзниками в Брюсселе, как бороться с риторикой и комментариями по поводу потенциального использования ядерного оружия Россией. Соединенные Штаты не изменили свою ядерную позицию.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в войне против Украины.

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