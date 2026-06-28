"Я слышу, как мой сын плачет под завалами": мать ищет близких после страшного землетрясения

Андреина Валерио / © BBC

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После двух мощных землетрясений в Венесуэле семьи продолжают искать близких под завалами. В прибрежном регионе Ла-Гуайра, который стал одним из самых пострадавших, люди разбирают развалины голыми руками и не теряют надежды найти живых.

Об этом говорится в материале BBC.

Одна из них – Андреина Валерио. В день землетрясений она поспешила с работы домой, чтобы найти своего двухлетнего сына Сантьяго. Ребенок находился вместе с его партнером Рамсесом Мендосой в доме его родителей.

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Когда Андреина прибыла на место, здание уже было разрушено. Ее шурин Самуэль Мендоса искал родных среди обломков того, что раньше было жилым домом.

По словам женщины, под завалами до сих пор могут оставаться ее сын, партнер, родители, бабушка и дедушка Рамсеса, а также его сестра. Несмотря на это, она верит, что ребенок жив.

"Я до сих пор верю, что мой сын жив. Я верю, что это мой сын. И я знаю, что мой сын переживет это, как и вся его семья", - сказала Андреина.

Самуэль рассказал, что первое утро после землетрясений услышал из-под завалов женский голос. Он не смог понять, кто это был, но разобрал слово «помогите».

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На следующий день Андреина вернулась к руинам и, по ее словам, услышала плач ребенка.

Она и Самуэль рассказали, что в здании могут находиться другие дети — девятилетний Лукас и трехлетняя Аранса.

В субботу на место прибыли спасательные команды из Сальвадора и Испании, однако проникнуть внутрь разрушенного здания им не удалось. В тот момент из-под завалов еще никого не спасли.

Ла-Гуайра испытала значительные разрушения. Семьи пропавших без вести остаются у разрушенных домов, ночуют прямо на улицах и ждут новостей о близких. Некоторые люди не спали несколько ночей, а их голоса охрипели от криков в попытке услышать ответ из-под обломков.

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Волонтеры раздают лекарства и одежду, а тела погибших в некоторых районах выносят без специального оборудования. Из-за пробок и разрушений дороги скорые не везде могут проехать, поэтому раненых иногда вывозят на мотоциклах.

По официальным данным, число погибших в стране возросло до 1430 человек, еще 3238 получили ранения. В то же время десятки тысяч людей до сих пор числятся пропавшими без вести, а спасатели работают круглосуточно.

Власти заявили, что в Ла-Гуайру должны прибыть спасательные бригады из 10 стран. В регионе также постепенно восстанавливают электроснабжение.

Мощные землетрясения в Венесуэле - последние новости

25 июня Венесуэлу всколыхнули два мощных землетрясения. По данным американской геологической службы, первое землетрясение произошло магнитудой 7,2 западнее Каракаса, а менее чем через минуту после этого — второй толчок магнитудой 7,5. В помощь по разбору завалов прибыли спасательные бригады из других стран.

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Спасательная операция длится несколько дней. Это одно из самых мощных землетрясений за столетие. По последним данным, известно о почти 1500 погибших и тысячах раненых.

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