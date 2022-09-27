"Я совершил ошибку": британец выгнал украинскую беженку, ради которой ушел от жены с детьми

Британский 30-летний охранник Тони Гарнетт заявил, что разошелся с украинской беженкой Софией Каркадым, ради которой бросил свою жену Лорну Гарнетт с двумя детьми. Это произошло всего четыре месяца спустя.

По словам мужчины, он выгнал украинку из их арендованного дома, обвинив женщину в том, что она не умеет употреблять алкоголь, повредила стену ножом и вмешивается в его отношения с двумя дочерьми.

Об этом пишет Mail Online.

Брошенная жена Гарнетта исключила возможность возвращения к нему и сказала, что "знала, что это закончится для них катастрофой", но была удивлена, что настолько быстро. Лорна сказала своим друзьям, что не примет мужа назад даже "через миллион лет".

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Тони рассказал журналистам, что вызвал полицию после того, как София, вероятно, повредила стену, после чего на место прибыли полицейские. Мужчина также рассказал, как ему "надоело" то, что он назвал иррациональным поведением украинки, в течение четырех с половиной месяцев, которые они были вместе.

"Я больше не могу терпеть ее (Софии – ред.) обиды или гнев. Я оставил Лорну и своих двух детей ради нее, и приложил все дополнительные усилия, чтобы помочь ей сохранить нас вместе. Я так много работал, чтобы эти отношения сработали. Мне также было искренне ее жалко. Она покинула свой дом и свою страну, где была война, и никого здесь не знала", – рассказал британец.

"Да, я чувствовал и думал, что влюбился в нее. Но есть у нее сторона, с которой я просто не могу больше мириться. Она злится и становится агрессивной", – сказал мужчина о Софии.

Он также утверждал, что однажды вечером она взяла нож и несколько раз ударила в стену. Тони испугался и вызвал полицию.

Конфликт произошел, когда с парой проживали еще два украинских беженца – София Расторгуева и ее парень Илья Троневич. Они переехали к Тони и Софие после того, как британец увидел в Facebook их отчаянное обращение с просьбой предоставить жилье.

Фото: dailymail.co.uk

"Я сделал ошибку, вступив в отношения с Софией. Как я уже говорил раньше, мои отношения с Лорной уже закончились, и я был очень несчастлив. Но это было неправильно для меня. Я пытался ей помочь. Я не покинул ее и даже отправил сообщение ее матери, чтобы она помогла с помощью Google Translate. Возможно, она страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Но она из Киева, где войны не было", – рассказал Тони.

Он также рассказал, что скоро будет искать новый дом и также разойдется с другими украинскими беженцами.

По словам мужчины, после разрыва София посылала ему много сообщений, в которых говорила, что любит его, и умоляла о примирении. Однако Тони сказал, что не хочет ее возвращать и давал ей "шанс за шансом".

Фото из соцсетей

Напомним, в мае Тони покинул свою жену Лорну после 10 лет отношений ради 22-летней украинской беженки Софии Каркадым. Это произошло только через 10 дней после того, как София приехала в их дом в Брэдфорде. Тони даже заявлял о планах переехать в Украину.

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