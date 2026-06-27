"Я тебе голову разнесу": в Польше мужчина обзывал украинку в магазине ку**ой — детали нового скандала

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В Польше разгорелся скандал из-за ксенофобского нападения на украинскую работницу супермаркета. Правоохранители уже задержали подозреваемого, видео с безумными криками которого подорвало соцсети. Теперь агрессивному молодому человеку грозит реальный срок за решеткой.

Об этом пишет Dorzeczy.

«Большевистская шишка» и угрозы расправой: детали инцидента

Инцидент произошел в одном из магазинов популярной сети «Żabka» («Лягушка»). Агрессивный покупатель посреди зала начал неистово кричать на женщину-кассиршу, которая приехала в Польшу из Украины.

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Злоумышленник не просто употреблял грязную брань, а засыпал женщину отвратительными ксенофобскими образами, называя ее «большевистской х****ой» и «ш***ой», а также приказывал возвращаться обратно в Украину.

«Ты, к**во украинский, я сейчас тебе голову разнесу», — цитирует слова нападающего польское издание.

Видеозапись этого дикого инцидента быстро распространилась в интернете, вызвав волну возмущения как среди украинцев, так и среди польских граждан.

К расследованию сразу подключились специалисты Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC) и полицейские из Гданьска. Сначала силовики установили личность запуганной потерпевшей, а вскоре вышли на след самого нападающего.

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Как выяснилось, задержанный имеет прямое отношение к так называемой среде «псевдоболельщиков» (pseudokibice) Тригорода — агломерации Гданьска, Гдыни и Сопота. В Польше этим термином очерчивают радикальных футбольных фанатов, которые де-факто являются членами организованных преступных банд и часто совершают правонарушения, в том числе на почве межнациональной розни.

На скандал также отреагировал Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

«Совершенно нулевая толерантность к агрессии! Одного из псевдоболельщиков из Тримиста, который угрожал кассирше и словесно ее оскорблял, задержали сотрудники полиции и Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью», — заявил глава МВД

За подобные ксенофобские выходки и запугивание польское законодательство предусматривает суровое наказание — злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Судебное разбирательство продолжается.

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Ксенофобские нападения на украинцев — последние новости

Напомним, в Познани (Польша) женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления и угрозы. Она вела себя агрессивно, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения и пыталась ударить пострадавших. Правоохранители оперативно задержали нападающую и взяли под стражу. Ей грозит до трех лет заключения, в то же время она уже имела проблемы с законом.

А в Варшаве мужчина напал на украинца в трамвае из-за его национальности. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего 27-летний поляк достал нож и начал угрожать потерпевшему. Атаки удалось избежать благодаря пассажирам, которые вмешались и вызвали полицию. Нападающий задержан.

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