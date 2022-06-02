"Я тебе, Путин, буду предан, как собака": полковник ФСБ рассказал об отношениях Шойгу и главы Кремля

"Я тебе, Путин, буду предан, как собака": полковник ФСБ рассказал об отношениях Шойгу и главы Кремля

Российский военный рассказал историю "дружбы" министра обороны РФ с главой Кремля.

В России министра обороны Сергея Шойгу считают бездарным военным, но хорошим пиарщиком.

Об этом рассказал полковник ФСБ в отставке, эксдепутат Госдумы Геннадий Гудков в эфире марафона FreeДОМ.

"Шойгу не любят. Сергей Кужугетович – неплохой пиарщик. И это единственное его преимущество. А вообще, у него нет авторитета в армии. Его считают абсолютным профаном, хотя сам он позиционирует себя выдающимся полководцем. За это профессиональные военные терпеть его не могут. Не любят тех, кто ничего не понимает в военной науке. Выходит, у нас в стране министр – бездарь", – отметил Гудков.

Также полковник ФСБ рассказал историю отношений Шойгу и Путина.

"Только встал вопрос: оставить ли Шойгу в правительстве, когда Путин пришел к власти, Сергей Кужугетович сделал ему подарок ко дню рождения – лабрадора Кони. Это был не просто чудесный щенок, который потом прожил у Путина много лет, это был символический подарок, который свидетельствовал: "Я тебе, Владимир Путин, буду предан, как собака". Путин это оценил. Собачью преданность Шойгу демонстрировал много лет. Именно он первый почувствовал, что Путин верит во всякую чушь, вроде вечной жизни, мест силы... Здесь Шойгу угадал. Но когда настало время командовать войсками, оказалось, что Шойгу этого делать не может. Кроме того, что он умеет пиариться на чрезвычайных ситуациях, он, по большому счету, ничему так и не научился", — добавил эксдепутат Госдумы Геннадий Гудков.

Он отозвался и об особенностях характера Шойгу. По словам Гудкова, российский министр очень жесткий, мстительный, уязвимый.

Эксдепутат Госдумы добавил, что в целом, российская армия отражает характер власти.

"Армия отражает моральный уровень самой власти. Если у нас власть все делает в извращенной форме: тюрьмы, лагеря, пытки, уголовные дела, преследование, отравления... Поэтому такой сброд собрался и в войсках: палачи, садисты, неудачники, которые издеваются над людьми в оккупации, чтобы самоутвердиться в собственных глазах", – отметил Геннадий Гудков.

Ранее The Sun писал, что Путин находился в шаге от объявления полномасштабной войны Украине.

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