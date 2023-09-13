"Я тебя удерживаю, не говори мне, что делать в моей стране": поляк избил таксиста из Украины (видео18+)

Когда пассажиры такси узнали, что водитель из Украины, начали вести себя агрессивно.

В Гданьске поляк-пассажир такси напал и избил водителя из Украины, когда тот попросил двух мужчин не пить пиво в машине. Один из пассажиров словесно обижал водителя, а в какой-то момент стал бить украинца по лицу.

Об этом сообщает издание Trojmiasto, которое также опубликовало видео инцидента.

В Гданьске местные мужчины агрессивно обращались с водителем такси, узнав, что он из Украины. На выложенном в Сеть видео зафиксировано, как пассажиры такси употребляли алкоголь в салоне авто. Водитель попросил их этого не делать, однако мужчины начали вести себя агрессивно и ругаться.

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"Мало того, что я тебя удерживаю и даю субсидии на его бизнес, он меня еще учит, что делать. Я поляк, поэтому не говори мне, что делать в моей стране. Я могу выпить пива в машине", – заявляет один из пассажиров.

Когда такси остановилось на светофоре, сидевший рядом с водителем пассажир начал бить его кулаком по лицу. Чтобы защитить себя, водитель применил против нападающего газовый или перечный баллончик. Украинец пытался выбежать из машины, крича о помощи проезжавшим рядом водителям: "Помогите, убивают!"

В Гданьске поляк избил таксиста из Украины за просьбу не употреблять алкоголь в авто

Очевидно, это испугало злоумышленников, и они сбежали из автомобиля. На следующий день 40-летний нападавший был задержан польской полицией. Ему будет предъявлено обвинение в угрозах криминального характера. За это грозит штраф, а то и до двух лет заключения.

Задержан поляк, избивший таксиста из Украины/Фото: KMP Gdańsk

Нападения на украинцев в Польше

В августе в Польше 17 ультрас из-за национальности жестоко избили и ограбили двух мужчин из Украины. У нападавших были закрытые лица и они были вооружены дубинками, палками, трубами и мачете. Часть злоумышленников задержана.

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