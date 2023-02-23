"Я увидела, что истекаю кровью": женщина пережила атаку лося (видео)

Пострадавшую доставили в больницу.
На Аляске лось ударил копытами женщину во время прогулки.
Об этом сообщает BBC.
Местная жительница Кейт Тиммонс снимала происходящее из окна автомобиля. Она заметила бегущее по дороге животное и попыталась предупредить об опасности.
Сначала Трейси Хансен решила, что ее не заметил и толкнул велосипедист.
"Я схватила руками голову и увидела, что стекаю кровью", — рассказала она. Подняв голову, она увидела лося.
Свидетели происшествия отвезли ее в больницу. Медики удивились, что женщине удалось избежать серьезных травм головы или сильного кровотечения. Но все же пришлось наложить швы.
Напомним, в штате Аляска США к женщине, которая принимала ванну, ворвался незваный гость. Лось головой влез в окно и подсматривал.
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