"Я увидела, что истекаю кровью": женщина пережила атаку лося (видео)

На Аляске лось ударил копытами женщину во время прогулки.

Об этом сообщает BBC.

Местная жительница Кейт Тиммонс снимала происходящее из окна автомобиля. Она заметила бегущее по дороге животное и попыталась предупредить об опасности.

Сначала Трейси Хансен решила, что ее не заметил и толкнул велосипедист.

"Я схватила руками голову и увидела, что стекаю кровью", — рассказала она. Подняв голову, она увидела лося.

Свидетели происшествия отвезли ее в больницу. Медики удивились, что женщине удалось избежать серьезных травм головы или сильного кровотечения. Но все же пришлось наложить швы.

Напомним, в штате Аляска США к женщине, которая принимала ванну, ворвался незваный гость. Лось головой влез в окно и подсматривал.

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