"Я видел, как люди умирали": единственный уцелевший пассажир Boeing рассказал об авиакатастрофе

Вишваш Кумар Рамеш — единственный, кто выжил из 242 пассажиров самолета / © Associated Press

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В страшной авиакатастрофе самолета Boeing 787 в Индии погиб 241 человек. Уцелел только один пассажир — 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш, имеющий индийское происхождение. Среди жертв есть и студенты-медики, на общежитие которых упал самолет.

Мужчина описал пережитый ужас, наблюдая, как люди “умирают на его глазах”, сообщает The Guardian.

По словам британца, самолет словно “застрял в воздухе” вскоре после взлета, не набирал высоту, а затем “внезапно врезался в здание и взорвался”.

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“Я не могу поверить, как я вышел оттуда живым. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Когда открыл глаза и оглянулся вокруг, понял, что жив. Я до сих пор не могу поверить, как я выжил”, — рассказал пассажир Boeing 787.

Вишваш Кумар Рамеш вспоминает, что уже после авиакатастрофы увидел отверстие в фюзеляже, расстегнул ремень безопасности, вытолкнул ногой отверстие и выполз из-под обломков.

“Я не знаю, как я выжил. Я видел, как люди умирали на моих глазах — стюардессы и два человека, которых я видел рядом...” — говорит он.

Руководитель хирургического отделения Общественной больницы Ахмедабада Раджниш Патель сообщил CNN, что состояние Рамеша “не очень критическое”, а потому его могут выписать в течение следующих нескольких дней.

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Индийские новостные агентства опубликовали фотографию посадочного талона Рамеша, свидетельствующую о том, что он был на месте 11A, в ряде аварийного выхода сразу перед левым крылом самолета.

Отметим, что мужчина посещал в Индии семью и возвращался в Великобританию со своим братом, 45-летним Аджаем Кумаром Рамешем. Он сидел в другом ряду.

Авиакатастрофа в Индии

Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в лондонский Гатвик, разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии 12 июня. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа, граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.

Авиакатастрофа произошла спустя три минуты после взлета. Сигнал самолета исчез “менее чем через минуту” после вылета из аэропорта, утверждает Flightradar. Самолет разбился уже за периметром аэропорта в жилом районе Мегани Нагар. Boeing упал на крышу общежития медицинского колледжа.

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Дата публикации 20:46, 12.06.25 Количество просмотров 364 В Сети появилось видео авиакатастрофы в Индии