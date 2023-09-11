"Я видел, как они умирают": пострадавший от землетрясения в Марокко рассказал о смерти своих родителей

Местный пастух Тайеб айт Игенбаз едва смог спасти сына. К сожалению, родители скончались у него на глазах.

Разрушительное землетрясение в Марокко принесло горе в семьи жителей страны. Официальное количество погибших на 18:00 11 сентября составляет более 2100 человек. Однако масштабы разрушений все еще выясняются, так что количество погибших может увеличиться.

ВВС рассказывает историю пострадавшей семьи, жизнь трех членов которой унесла землетрясение.

По данным Геологической службы США, эпицентром землетрясения стали Атласские горы, в 71 км юго-западнее Марракеша. В этом районе расположено много маленьких фермерских деревень, полностью разрушивших землетрясение. Больше всего пострадала провинция Аль-Хауз.

Местный пастух коз Таеб айт Игенбаз рассказал BBC, что ему пришлось сделать страшный выбор: спасать своего 11-летнего сына или родителей, оказавшихся в ловушке под завалами.

Перед землетрясением

Вечером 8 сентября Тайеб с женой, двумя детьми и родителями были дома. Именно тогда их дом накрыл землетрясение.

"Все произошло так быстро. Мы все побежали к двери. Отец спал, и я крикнул маме, чтобы она выходила, но она осталась возле него", — вспоминает мужчина.

Он вернулся в разрушенное здание и увидел, что сына и родителей заблокировали обломки. Действовать надо было быстро, и мужчина бросился к сыну Адаму, отчаянно раскапывая завалы, чтобы вытащить его.

Когда вернулся к родителям, то увидел, что их тела зажала большая каменная плита. По словам Таеба, было слишком поздно.

"Мне пришлось выбирать между родителями и сыном", — говорит мужчина со слезами на глазах.

К сожалению, он не мог помочь родителям, потому что стена накрыла половину их тел.

"Это так грустно. Я видел, как они умирают", — вспоминает он.

Жизнь трех членов одной семьи унесла землетрясение в Марокко Фото: BBC

Как сейчас живет пострадавшая семья

Сейчас Таеб и его сын и жена живут у родственников в самодельных палатках. Он говорит, что все его сбережения остались в разрушенном доме, а большинство коз погибли.

"Это как родиться в новой жизни. Нет ни родителей, ни дома, ни еды, ни одежды. Мне 50, и я должен начинать все сначала", — говорит он.

Тайб не знает, как жить дальше, но помнит советы родителей.

"Они всегда говорили: "Будь терпеливым, усердно работай и никогда не сдавайся", — делится Таеб.

А пока он разговаривает с корреспондентами, к нему подбегает сын, обнимает и говорит: "Папа спас меня от смерти".

Напомним, землетрясение в Марокко стало самым мощным за последние 100 лет. Его магнитуда составляла 6,8 балла.

Число погибших из-за подземных толчков резко возрастает. Власти страны уже обратились к международному сообществу за помощью.

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