"Я-я-я-я-я-я-я": Путин начал заикаться, только услышав фамилию Залужный (забавное видео)

Путин издал свою дурацкую версию, где может находиться Залужный, которого его пропаганда хоронила несколько раз.

Российский президент-диктатор Владимир Путин так боится главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что, услышав его фамилию, начал нервно заикаться.

Фрагмент видео активно распространяется в телеграмм-каналах.

Так, у главы Кремля военные корреспонденты спросили, где, по его мнению, может находиться Залужный, которого российская пропаганда уже несколько раз хоронила. Услышав фамилию главнокомандующего ВСУ, Путин начал заикаться.

"А-а-а-а, где он, Залужный ?", — ответил российский президент на вопросы своих пропагандистов. Тогда "военкоры" сказали, что есть телеграмм-канал "Де Залужный". На что Путин снова начал заикаться: "Я-я-я-я-я-я знаю, мне кажется, что я знаю. Для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он - за границей".

Путин начал заикаться, только услышав фамилию Залужный (забавное видео)

Напомним, что в начале мая пропаганда пропагандисты России распространила в Сети фейки о якобы гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Они заявили, что якобы он "в критическом состоянии находится в главном военном госпитале, где идет борьба за его жизнь", якобы после полученного ранения.

Пока рупоры Кремля распространяли ложь, главнокомандующий ВСУ посетил свадьбу украинского военного. Он пришел поздравить молодоженов с созданием новой украинской семьи.

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