"Я закончил пять войн": Трамп похвастался переговорным талантом и намекнул на Нобелевку

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря его усилиям удалось завершить пять вооруженных конфликтов, некоторые из которых продолжались десятилетиями, и намекает на то, что он достоин Нобелевской премии мира.

Об этом говорилось в интервью Трампу для Fox News.

«Я вел переговоры, чтобы покончить с пятью войнами, и это были очень „сложные“ войны», — заявил он в начале разговора.

Ведущий, подхватывая его мнение, предположил, что их было «возможно и больше» и перечислил конфликты между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, Сербией и Косово, Азербайджаном и Арменией, а также Камбоджей и Таиландом.

«Я бы не засчитывал уничтожение ядерного арсенала Ирана, потому что, по моему мнению, это не обязательно финальная история. Но мы сделали что-то удивительное, потому что ни один президент не хотел этого делать в течение 22 лет», — добавил Трамп.

Позже в интервью он снова вернулся к этой теме, подчеркивая, что «способен завершать войны и возводить людей за стол переговоров».

В конце разговора, когда ведущий вспомнил о возможной иронии вокруг Трампа и Нобелевской премии мира, он отметил, что бывший президент, несмотря на отсутствие значительных преимуществ для США, добровольно «вкладывает свой политический капитал» в урегулирование конфликтов.

Трамп в ответ заявил, что «кто-то говорил, что если он сможет это урегулировать, получит Нобелевскую премию мира», и начал подробно рассказывать о Конго и Руанде. «31 год, 8 миллионов смертей, и я это урегулировал», — сказал он.

Отметим, вооруженный конфликт между Сербией и Косово завершился более 25 лет назад, когда Трамп еще не находился в политике, и его усилия не смогли окончательно урегулировать напряженность в регионе.

Ранее, в июне, правительство Пакистана приняло решение выдвинуть кандидатуру президента США Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года.

Также официально кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул республиканец из Джорджии, член Палаты представителей Бадди Картер. Он заявил, что президент США «сыграл исключительную историческую роль» в окончании «12-дневной войны» между Израилем и Ираном.

А затем Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевку.