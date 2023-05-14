"Я занимаюсь Бахмутом": Пригожин не хотел, но все же ответил, кто уничтожил истребители на Брянщине

В Брянской области уничтожена группа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России. Как рассказал глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин, самолеты под Брянском подвела российская ПВО.

Об этом говорилось в комментарии Пригожина во время ответа на вопросы в его телеграмм-канале.

"Для того чтобы определить, каким образом украинцы могли добраться со своей территории и поразить наши самолеты, необходимо всегда: первое взять ТТХ (тактико-технические характеристики – ред.) разного вооружения, в частности средств ПВО. И во-вторых, разобраться, какие особенности в данной ситуации.Потому что это коллективная цель, грубо говоря.Четыре самолета, если провести круг местами их падения, выходит, что это круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров.То есть радиус круга — 20 километров. зайдите в Интернете и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте свои версии. Я не знаю, я занимаюсь Бахмутом", – объяснил главарь.

Напомним, в результате падения двух боевых вертолетов и 2 военных самолетов в Брянщине погибли все члены экипажей, а именно, 9 российских летчиков. Официальных объяснений массового падения боевой авиационной техники государства-агрессорки до сих пор нет.

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