"Я здесь главный, я король самолета": в Польше пилот не пускал более 30 украинцев на борт

Руководство аэропорта пообещало провести проверку по факту происшествия.
Вылет утреннего рейса FR6705 ирландской авиакомпании Ryanair из Познани (Польша) в Одессу (Украина) состоялся с опозданием более чем на час, пилот отказался пустить на борт более 30 украинцев.
Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.
Отмечается, что Авиалайнер должен был вылететь в 6:30 по местному времени. 30 украинских пассажиров уже прошли регистрацию, но по словам очевидцев, пилот помешал их посадке в самолет. Он кричал: "я здесь главный" и "я король самолета".
Представитель аэропорта Блаве Патрин отметил, что пока нет сведений о том, что кто-то из членов экипажа вел себя неадекватно по отношению к пассажирам.
"Во время регистрации были определенные сбои в работе. Детали неизвестны. Ситуация расследуется", — отметил он.
Ранее туристы из Днепра на 14 часов застряли в аэропорту Бодрума. В терминале они сидели на полотенцах и транспортных лентах без еды, кондиционеров и возможности сходить в туалет.
А в аэропорту "Борисполь" состоялась задержка вылета в Анталию. По данным представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции.