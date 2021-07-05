"Я здесь главный, я король самолета": в Польше пилот не пускал более 30 украинцев на борт

"Я здесь главный, я король самолета": в Польше пилот не пускал более 30 украинцев на борт

Руководство аэропорта пообещало провести проверку по факту происшествия.

Вылет утреннего рейса FR6705 ирландской авиакомпании Ryanair из Познани (Польша) в Одессу (Украина) состоялся с опозданием более чем на час, пилот отказался пустить на борт более 30 украинцев.

Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что Авиалайнер должен был вылететь в 6:30 по местному времени. 30 украинских пассажиров уже прошли регистрацию, но по словам очевидцев, пилот помешал их посадке в самолет. Он кричал: "я здесь главный" и "я король самолета".

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Представитель аэропорта Блаве П атрин отметил, что пока нет сведений о том, что кто-то из членов экипажа вел себя неадекватно по отношению к пассажирам.

"Во время регистрации были определенные сбои в работе. Детали неизвестны. Ситуация расследуется", — отметил он.

Ранее туристы из Днепра на 14 часов застряли в аэропорту Бодрума. В терминале они сидели на полотенцах и транспортных лентах без еды, кондиционеров и возможности сходить в туалет.

А в аэропорту "Борисполь" состоялась задержка вылета в Анталию. По данным представителей авиакомпаний, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешение со стороны Турции.

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