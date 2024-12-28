"Я здесь, и останусь здесь": президент Грузии Зурабишвили сделала громкое заявление

28 декабря действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне инаугурации Михеила Кавелашвили на пост президента, заявила, что остается в резиденции.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Она выступила с обращением из официальной резиденции президента Грузии – дворца Орбелиани в Тбилиси.

"Я здесь, и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10:00 утра жду вас возле дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы", – заявила президентка .

Напомним, Михеил Кавелашвили был избран президентом Грузии в первом же туре избирательной коллегией. За него проголосовали 224 депутата. 53-летний бывший футболист был единственным претендентом на пост главы государства на выборах, которые не признает ни оппозиция, ни действующая президент Саломе Зурабишвили. Она также, в свою очередь, осудила выдвижение Кавелашвили, утверждая, что она является единственным легитимным институтом Грузии, оставшейся в стране и считает процедуру избрания нового президента нелегитимной.

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