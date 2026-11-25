Александр Лукашенко

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Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко вновь попытался оправдать свою роль в российской агрессии против Украины. Он цинично заявил, что Минск якобы не имеет никакого отношения к началу полномасштабной войны, а российские войска использовали территорию Беларуси исключительно для проведения военных учений.

Во время интервью французскому изданию Le Point Лукашенко, как обычно, стал показывать карту, пытаясь убедить собеседников в своей непричастности к вторжению.

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Отвечая на вопрос о роли Беларуси в российском вторжении, Лукашенко назвал утверждение об использовании белорусской территории для нападения на Украину неверным.

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Он показал карту страны и начал объяснять, где именно в Брестской и Гомельской областях якобы проходили совместные белорусско-российские военные учения в 2022 году.

© скриншот с видео

По его версии, после завершения маневров российские военные должны были покинуть территорию Беларуси по железной и автомобильной дорогам. Однако часть подразделений впоследствии изменила маршрут и двинулась в направлении Киева.

Лукашенко утверждает, что не знал о планах российского руководства начать полномасштабное вторжение, а Генеральный штаб РФ якобы не сообщал ему о подготовке операции.

«Я абсолютно не имею никакого отношения к началу войны. Поймите меня правильно. Мы не имеем никакого отношения к этой войне», — заявил белорусский диктатор.

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На кого Лукашенко возложил ответственность

Пытаясь дистанцироваться от участия Минска в российской агрессии, Лукашенко фактически возложил ответственность за использование белорусской территории на Москву. Он заявил, что наступление российских войск на Украину было исключительно российской военной операцией, о планах которой его якобы не проинформировали.

В то же время белорусский диктатор попытался оправдать и то, что не препятствовал российским войскам использовать территорию своей страны для вторжения.

«А почему я должен был останавливать русских и сражаться за Украину?» — заявил он.

В качестве дополнительного аргумента Лукашенко упомянул санкции, которые Украина ввела против Беларуси ещё до полномасштабного вторжения России. По его словам, таким образом Киев якобы уже находился в состоянии конфронтации с Минском.

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Такие заявления являются очередной попыткой Лукашенко снять с себя ответственность за содействие российской агрессии. Ведь именно с территории Беларуси российские войска в феврале 2022 года начали наступление на север Украины, в частности на Киевскую область. Беларусь также предоставила России возможность использовать свою инфраструктуру и территорию для военных операций против Украины.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко отличился очередными скандальными заявлениями по поводу войны в Украине. Он выразил уверенность, чтороссийские войска выйдут к границам Донбасса, и попытался снять с Минска обвинения в пособничестве агрессии.

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