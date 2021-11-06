"Я живой": Лукашенко снял маску во время встречи с пациентами ковидной больницы

Самопровозглашенный белорусский лидер демонстративно пожимал руку больной коронавирусом.
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ведомственную больницу в городе Орше, который находится в "красной" зоне карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.
Видео посещения белорусским диктатором медицинского учреждения, где находятся пациенты с COVID-19, опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Как видно на снятых кадрах во время общения с одной из пациенток с COVID-19 Лукашенко пожал ей руку, а затем снял маску, чтобы доказать, что он не двойник главы государства.
“Живой я. Потому что некоторые пишут, что двойник приходит”, — заявил он.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что его приходится уговаривать надеть маску и другие средства индивидуальной защиты.
Напомним, Александр Лукашенко и раньше пренебрегал карантинными правилами во время посещения больниц, где лежат пациенты с COVID-19.
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