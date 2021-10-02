"Я знал, что меня арестуют": задержанный в Грузии Саакашвили написал письмо из тюрьмы

"Я знал, что меня арестуют": задержанный в Грузии Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Письмо адресовано грузинскому народу.

Бывший президент Грузии Саакашвили, которого задержали в Тбилиси, написал письмо с Руставский тюрьмы №12.

Письмо политики опубликовали его соратники на сайте "Единое национальное движение".

Свое письмо Саакашвили адресовал "соратникам и грузинскому народу". Он призывам граждан страны после голосования защищать свой выбор.

В письме Саакашвили также называет вынесенный ему после смены власти в Грузии в 2012 году приговоры "заказом Путина" и утверждает, что его не признает ни одна страна, кроме РФ.

"Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума. Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили", — говорится в письме.

Напомним, в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту президента Грузии.

В пятницу, 1 октября 2021, грузинские правоохранители задержали Саакашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил експрезидента, что после возвращения на родную землю он попадет в тюрьму.

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