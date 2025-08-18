"Я знаю, что делаю": Трамп заявил, что закончит войну в Украине и отказался от советов

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что «точно знает, что делает» и положит конец «беспорядку с Россией-Украиной», расхвалив свой мирный опыт накануне переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом Трамп написал своей соцсети Truth Social, передает Sky News.

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что именно он «завершил шесть войн» в течение своей каденции, и назвал «дураками» и людьми «без интеллекта» всех, кто подвергает сомнению его понимание и подходы в вопросе российско-украинской войны

«Я точно знаю, что делаю», — написал он.

Президент США, который во время своего второго срока неоднократно называл себя «главным миротворцем», выразил недовольство тем, как медиа освещают его деятельность, раскритиковав, в частности, Wall Street Journal и другие издания за «рассказы обо всем, что я делаю неправильно по поводу этого „беспорядка с Россией и Украиной“.

Он также в очередной раз возложил вину за войну на президента Джо Байдена, игнорируя тот факт, что агрессором является Россия под руководством Владимира Путина.

«Я прекратил шесть войн за шесть месяцев, одна из которых могла стать ядерной катастрофой, и все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, которые на самом деле не имеют ни малейшего представления, как они говорят мне, что я все делаю неправильно в этом беспорядке с Россией и Украиной, не являющейся войной сонного».

Он также традиционно отметил, что войны в Украине не произошло бы, если бы он, а не Байден, был президентом.

«Я здесь только для того, чтобы остановить его, а не продолжать вести. Этого бы НИКОГДА не случилось, будь я президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, годами работавших над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они „ДУРНЫЕ“ люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они лишь усложняют исправление текущей катастрофы с Россией-Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю — я всегда это делаю», — заявил Трамп.

Напомним, переговоры президентов РФ и Украины Трампа и Зеленского состоятся 18 августа около 20.15 по киевскому времени.