Яблоко от яблони: отец Путина искалечил будущую жену и женился по принуждению

На матери Путина Владимир-старший женился только из-за того, что выколол ей глаз.

Отец российского диктатора Путина страдал от приступов агрессии и в молодости выколол вилами глаз своей будущей жене. После этого Владимир-старший был вынужден жениться на своей жертве, иначе его ждала тюрьма.

Об это пишут историк и публицист Константин Скоркин и российский журналист Дмитрий Низовцев в Facebook, приводя фрагмент из книги журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной».

Скоркин вспомнил заявления Путина, когда диктатор хвастался, что икогда не видел отца пьяным и никогда не слышал от него ни одного бранного слова.

«Возможно, юный Володя действительно был огражден от насилия и сквернословия в семье, но читателям стоит помнить и тот факт, что мама Путина была с молодости одноглазой, потому что другой глаз папа будущего российского лидера в буйстве выколол ей вилами», — пишет Скоркин.

Так газета «Московский комсомолец» в заметке от 2002 года приводит подробности трагического вечера в одном из сел Тверской области предположительно 1928 года, когда Владимир-старший припёрся к девушке с соседней деревни с дружками.

«Но Володька (отец Путина) пришел не один, а с друзьями. Маруська (мать Путина) не захотела их пускать, и они взяли вилы, что у забора стояли, и стали ломать ворота. Она испугалась, выбежала из дома, подлетела к забору. А Володька в это время вилами пробил ворота — да и попал Маруське прямо в лицо. Короче, выколол ей глаз случайно. Сразу отвез в больницу. Там Маруське глаз удалили», — вспоминала в 2002 году односельчанка Путиных, бывшая председательница сельсовета Анфиса Кормилицына.

По ее словам, после этого случая отца Путина родственники девушки заставили на ней жениться.

«Для девки в те времена это было позорище: кто ж возьмет в жены ущербную! Поэтому Маруськина мать пригрозила Володьке: если не женишься, я тебя под суд отдам. Вот они и поженились! Маруська потом очень стеснялась стеклянного глаза, при разговоре никогда в лицо не смотрела, наклоняла голову в сторону. Потом Володька устроился на завод в Ленинграде, и они перебрались туда», — говорила о родителях диктатора односельчанка Путиных.

«А в истории семьи красотища: нападение на жилище, взлом, выбитый глаз, брак по принуждению (Марусю-то спросил кто-то?). Что тут добавить?», — отмечает журналист Низовцев.

Ранее мы писали, что Путин может лгать о своих настоящих родителях и скрывать биографию о своем детстве.