Яд в лекарстве: много детей умерло после употребления сиропа от кашля, содержащего токсичный спирт

Сироп.

По меньшей мере, 19 детей умерли в Индии, в штате Мадхья-Прадеш, после употребления сиропа от кашля. Оказалось, что препарат содержал токсичное химическое вещество диэтиленгликоль.

Об этом говорится в материале BBC .

В течение нескольких недель в штате начали умирать дети от одного до шести лет. Сначала власти проверяли воду, еду и даже комаров. Позже выяснилось, что во всех случаях у детей отказали почки.

Тесты показали, что сироп содержал 48,6% токсичного промышленного спирта диэтиленгликоля, который никогда не должен использоваться в медицине. Концентрация химического вещества превышала допустимые нормы в 500 раз. Отмечается, что почечная недостаточность является распространенным явлением после употребления этого ядовитого спирта.

Сироп Coldrif фармацевтической компании Sresan был изготовлен частной компанией Kayson Pharma по заказу правительства штата Раджастан. После трагических последствий его применения полиция немедленно арестовала владельца компании, ответственной за его производство.

Власти нескольких индийских штатов немедленно запретили продажу этого продукта.

Заметим, что это не первый случай, когда индийский сироп от кашля оказался смертельным. В 2022 году более 70 детей в Гамбии 18 – в Узбекистане скончались после употребления сиропов, произведенных в стране. В 2019-2020 годах по меньшей мере 12 детей умерли в Джамму также после употребления сиропа против кашля.

Эти трагические инциденты вызвали международный резонанс и усиление контроля качества экспортируемых лекарств из Индии. Впрочем, несмотря на многочисленные трагедии, система контроля качества лекарств в стране остается слабой.

Особенно опасна ситуация в сельских районах, где, по оценкам экспертов, до 75% медицинских консультаций проводят "деревенские врачи" без официального образования. Они часто бесконтрольно раздают сиропы, не понимая, что для детей они могут быть смертельными.

Медики призывают правительство разработать четкую национальную политику по сиропам против кашля и провести масштабную просветительскую кампанию среди врачей и родителей.

