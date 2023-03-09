Ядерная агрессия Ирана, угрожающая всему миру: США и Израиль усиливают сотрудничество

Во время встречи с министром Израиля Остин упомянул о сотрудничестве России и Ирана.

США и Израиль усиливают сотрудничество по противостоянию ядерной агрессии Ирана.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Он пояснил, что Америка не разрешит Ирану приобрести ядерное оружие, что также угрожает безопасности США и всему миру.

"Соединенные Штаты не позволят Ирану создать ядерное оружие, дестабилизация ситуации Ираном – это угроза не только для Израиля, но и для всего мира", – сказал Остин.

Как говорится на сайте Минобороны США, глава оборонного ведомства выразил свою приверженность самообороне и помощи Израилю в безопасности, в том числе через исторический Меморандум о взаимопонимании стоимостью 38 миллиардов долларов. В ответ министр также подтвердил жесткую преданность США.

"Оба лидера обсудили угрозы со стороны Ирана в регионе и договорились усилить сотрудничество по противостоянию иранской агрессии. Госсекретарь Остин подтвердил обязательство США никогда не разрешать Ирану получить ядерное оружие. Лидеры также обсудили вызовы региональной безопасности и возможности расширения регионального партнерства Израиля", — сказано в прессрелизе.

Кроме того, Остин упомянул о сотрудничестве России и Ирана, чье оружие убивает украинцев.

"Использование Россией иранских смертоносных ударных беспилотных летательных аппаратов приводит к убийству невинных мирных жителей в Украине, а также – к негативным последствиям, которые эта тенденция имеет для Ближневосточного региона – включая Россию, предоставляющую технологии Ирана в обмен на его помощь", — отметили в Пентагон.

Напомним, издание Skу News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Россия закупила у Ирана тайком 200 контейнеров с оружием.

Россия и Иран: Инсайды о сотрудничестве от директора ЦРУ

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