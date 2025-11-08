"Ядерная держава вторглась в Европу": канадский генерал сделал важное предостережение

Война в Украине может распространиться на другие регионы / © ТСН.ua

Экс-командующий Сухопутных войск Канады генерал-лейтенант в отставке Эндрю Лесли считает, что война, которую развязала Россия против Украины, может перекинуться на другие регионы мира.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По его словам, современная ситуация является «самым опасным моментом со времени создания НАТО».

«Ядерная держава вторглась в Европу и ведет интенсивные и кровопролитные военные действия, применяя варварские методы и тактики. Если мы допустим ошибку — можем вызвать глобальные последствия», — сказал Лесли.

Канадский генерал предполагает «больший хаос и даже расширение войны».

По его мнению, в этой ситуации странам Запада, чтобы не допустить глобальной войны, нужно активно перевооружаться.

«Лучший способ не допустить войны — быть сильным. Диктаторы всегда нападают только на более слабых», — отметил он.

Эндрю Лесли напомнил, что многие государства-члены НАТО «не выполняют своих оборонных обязательств, не тратят надлежащую долю бюджета на безопасность и имеют огромные незащищенные территории».

«Нынешнее время — слишком опасное, чтобы оставаться уязвимым», — подчеркнул он.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда разразилась Вторая мировая война.