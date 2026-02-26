Ядерная доктрина Франции: Макрон принял важное решение

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта представит обновленную ядерную доктрину страны, очертив возможности Парижа по защите союзников в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Доктрина предусматривает сохранение минимального, но мощного ядерного арсенала Франции, способного нанести достаточные потери, чтобы сдержать любой первый удар. Макрон подчеркнет стратегическую самостоятельность Парижа и готовность предоставить союзникам понятную оценку того, что Франция может гарантировать в вопросе ядерного сдерживания, не конкурируя с НАТО и не заменяя американскую защиту.

«Европейские правительства, особенно традиционно проамериканские страны, осторожно относятся к инициативе Франции, подвергая сомнению, насколько ее арсенал может реально обеспечить защиту континента. Обсуждаются вопросы финансирования, контроля за решениями о запуске и балансировании между ядерными и обычными силами», — отмечают журналисты.

Макрон, по данным журналистов, подчеркнет принцип «стратегической неоднозначности» относительно использования ядерного оружия, которое, по словам европейских дипломатов, должно сигнализировать Москве о готовности Франции к сдерживанию без прямого выявления намерений.

Напомним, Великобритания готовит масштабное обновление оборонной стратегии. Правительство не исключает нападения на территорию страны. В частности, Великобритания покупает эскадрилью американских истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные бомбы американского производства. Это позволит стране впервые с конца 90-х годов иметь возможность запустить ядерное оружие с воздуха.

Новая оборонная стратегия базируется на трех принципах: обеспечении боевой готовности, укреплении роли Великобритании в НАТО и внедрении инноваций «с темпом военного времени».