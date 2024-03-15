Ядерная игра Путина у границ НАТО: чего на самом деле добивается Москва и как Запад удивляет реакцией

В новом витке эскалации ядерных угроз Кремль переместил тактическое ядерное оружие в более близкую к НАТО Беларусь. Однако теперь это бряцание оружием не шокирует ни Запад, ни Украину.

Россия переместила тактическое ядерное оружие от своих границ в соседнюю Беларусь, на несколько сотен километров ближе к территории НАТО. Таким образом, Путин поддерживает свои угрозы Альянсу из-за дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров.

Об этом пишет Foreign Policy.

"Этот шаг, о котором Путин впервые объявил в июне прошлого года, предположительно, направлен на усиление давления на восточный фланг НАТО", — пишет издание.

Это произошло после лет "бряцания ядерным оружием", направленных на то, чтобы напугать Запад и заставить его уменьшить поддержку Украины, которая уже третий год воюет с Россией, хотя чиновники НАТО настаивают на том, что этот шаг кардинально не меняет характер военных угроз, которые Россия составляет для Североатлантического союза.

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы, был первым чиновником в альянсе НАТО, который подтвердил новость о развертывании. Он предупредил, что риски бездействия Запада высоки, ссылаясь на слабую реакцию Запада на перемещение Россией новых ядерных вооружений на Калининградский полуостров, граничащий с Польшей и Литвой с обеих сторон.

"Мы хотели бы видеть более жесткий ответ на это. Если [россияне] перенесут ядерное оружие поближе к нам, мы также должны переместиться", сказал тогда Анусаускас.

Ядерный вопрос навис над главами западных лидеров с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину. Высокопоставленные чиновники США считали, что Путин оговорился о возможности применения тактического ядерного оружия ограниченной мощности в 2022 году, поскольку он столкнулся с украинскими победами и значительными неудачами на поле боя перед тем, как конфликт зашел в тупик в следующем году.

Путин не снял эту угрозу с повестки дня, даже когда конфликт находится в относительном тупике. В среду, 14 марта, в канун президентских выборов в России он пошел еще дальше.

"С военно-технической точки зрения мы конечно готовы", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1" и информационному агентству РИА о перспективе ядерной войны с Западом, отвечая на вопрос об угрозах российскому суверенитету. Однако российский лидер отметил, что не считает, что "все идет стремительно" к ядерному конфликту. Он также возразил, что рассматривал возможность применения тактического ядерного оружия в Украине в 2022 году, заявив, что "такой необходимости никогда не было".

Представители западных исследований и исследователи из открытых источников потратили месяцы на отслеживание статуса российского развертывания в Беларуси, которое сам Путин сформулировал как предупреждение Запада. Перемещение оружия в Беларусь знаменует одну из западных точек развертывания атомного арсенала Кремля.

Перемещение ядерного оружия имеет четкий политический сигнал, но некоторые эксперты преуменьшают военное значение этого шага, утверждая, что оружие не представляет большей или меньшей угрозы для Альянса просто от того, что его переместили на несколько сотен миль ближе к территории НАТО.

"Россияне могут добраться до любого места на территории НАТО с имеющимися на своей территории ядерными ракетами. Это абсолютно не меняет среду угроз. Поэтому это сугубо политическое послание", — сказала Роуз Готтемеллер, бывшая высокопоставленная посланница США по контролю над вооружениями и заместитель Генерального секретаря НАТО.

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Другие пошли дальше, утверждая, что публичная реакция на перемещение ядерного оружия в Беларуси просто играет на руку России.

"Какая собственно разница? Почему каждая дискуссия о том, что "Господи, у нас есть ядерное оружие в Беларуси, посмотрите, что произойдет" — это просто российский план захвата Беларуси. Это просто российский план, чтобы отвлечь внимание от Украины и создать дополнительные темы в нашей повестке дня. Но на самом деле это не имеет никакого значения для того, как ведет себя Россия", — сказал Ханно Певкур, министр обороны Эстонии.

Однако Путин может разыграть ядерную угрозу против НАТО в ближайшем будущем, особенно в то время, когда Россия пытается восстановить свои разгромленные вооруженные силы в Украине и видит, что военная поддержка Украины со стороны Запада начинает ослабевать. Но с другой стороны, решительность Запада против ядерного шантажа растет.

"[Путин] хочет убедиться, что в нынешних дебатах в США и Европе относительно того, продолжать ли поддерживать Украину, есть предел беспокойства. Нельзя сказать, что Украина и союзники НАТО в Европе застрахованы от этих угроз, но они уже не имеют того шокирующего эффекта, который был в первые дни вторжения", - сказала Роуз Готтемеллер.

Напомним, ранее Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности к ядерной войне. Мол, "российская ядерная триада современнее любой другой".

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон уже отреагировал на такие дерзкие слова Путина и заявил, мол, "неуместно угрожать" французам, когда у них также есть ядерное оружие.

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