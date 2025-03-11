"Ядерная провокация на Курской АЭС": зачем россияне запустили фейк о "планах" Украины

В преддверии переговоров Украины и США в Саудовской Аравии российская пропаганда снова начала распространять ложь о якобы подготовке Киевом ядерной провокации.

Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что "киевский режим готовит провокацию на Курской АЭС". В ЦПД опровергли эту информацию и обратили внимание, что это далеко не первые попытки россиян вбрасывать подобную дезинформацию.

"Цель таких вбросов накануне переговоров – это попытка создать иллюзию, что Украина на самом деле не хочет мира и готова на любые провокации для срыва переговоров. На самом же деле так кремль хочет ослабить позиции Украины перед переговорами и пытается вбить клин между Киевом и Вашингтоном", – объяснили в ЦПД.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры украинской и американской делегаций. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об очень конструктивном начале встречи.