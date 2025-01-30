Ракеты с двигателем на жидком топливе разрабатывались под руководством КБ "Южное" в Днепропетровске (ныне КБ "Юг" в Днепре).

У России нет необходимых компетенций для запуска ракет типа РС-28 "Сармат", которые президент РФ Владимир Путин обещал поставить на боевое дежурство. Еще с советских времен ими занимались украинские конструкторские бюро.

Об этом сказал Тимоти Райт, эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований, в комментарии Business Insider.

РС-28 "Сармат" – стратегический комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с жидкостным двигателем. Он предназначен для замены советских ракет Р-36 "Воевода", которые в разных модификациях выпускались с 1970-х годов.

Ракеты с двигателем на жидком топливе разрабатывались под руководством КБ "Южное" в Днепропетровске (ныне КБ "Юг" в Днепре).

"Исторически сложилось так, что многие заводы и специалисты по производству МБР базировались в Украине", — отметил Райт.

По его словам, у россиян нет опыта работы с жидкостными двигателями и в этом одна из причин того, почему у них много проблем с новой ракетой.

Украинские ракетные специалисты продолжали сотрудничать с Россией до 2014 г., когда по приказу Путина был аннексирован Крым и Россия поддержала сепаратистов на востоке Украины. После этого все контакты между странами в военной сфере были прекращены.

Фабиан Гоффман, эксперт по ракетам Ядерного проекта в Осло, сомневается, что Россия имеет специалистов с необходимыми знаниями для разработки "Сармата".

Все, кто создавал предыдущую ракету, ушли на пенсию или умерли. Некоторые еще есть в Украине, которая играла немаловажную роль в российской программе МБР. Это серьезная проблема”, – сказал он Business Insider.

Разработка "Сармата" шла с постоянными задержками: ракета должна была быть поставлена на вооружение 2018 года, но этот срок постоянно отодвигался. Первый испытательный пуск прошел в апреле 2022 года и стал единственным успешным. Четыре других окончились провалом, писали в сентябре 2024 года аналитики Института изучения войны (ISW).

Отчет ISW базировался на спутниковых снимках, указавших на очередной неудачный запуск ракеты по космодрому "Плесецк" в Архангельской области. На одном из снимков видны большие разрушения и воронки на месте пусковой шахты "Юбилейная", откуда ранее проводились испытательные пуски "Сармата", а также четыре пожарные машины, тушившие возгорание вблизи разрушенной шахты.

Напомним, в Кремле уверяли, что ничего не знают о провалах при испытании российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат ", которой Путин и его пропагандисты пытаются постоянно запугивать Запад.

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