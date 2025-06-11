Путин отметил приоритетность ядерного вооружения

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Кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с чиновниками оборонной промышленности в среду, 11 июня, отметил первоочередное значение развития ядерной триады в рамках новой программы вооружений РФ.

Об этом пишет Yahoo News.

Речь идет о наземных, морских и воздушных компонентах ядерного потенциала, которые, по его словам, являются ключевой гарантией суверенитета России и ее влияния на мировой баланс сил.

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Заявления Путина, транслируемые государственными телеканалами, подчеркивают стратегическую важность ядерного сдерживания для Москвы. Он отметил, что именно ядерная триада — система, состоящая из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, баллистических ракет подлодок и стратегической авиации, «была и будет оставаться гарантией суверенитета России и играет ключевую роль в поддержании баланса сил в мире».

Путин также утверждает, что 95% российского ядерного оружия являются «полностью современными» и этот показатель является «хорошим и, по сути, самым высоким среди всех ядерных государств мира». Эти заявления прозвучали на фоне текущей геополитической напряженности и амбиций Москвы по укреплению своего оборонного потенциала.

Таким образом, Россия продолжает сосредоточивать значительные ресурсы на модернизации и развитии своих ядерных сил, считая их фундаментом национальной безопасности и инструментом «поддержания глобальной стабильности» или привычным «средством устрашения Запада».

Напомним, директор Нацразведки США предупредила об угрозе «ядерного Холокоста». В обращении она призвала остановить поджигателей войны и избежать Третьей мировой войны.

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