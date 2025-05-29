Президент РФ Владимир Путин и ядерное оружие

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Планы секретных российских ядерных объектов, которые попали в распоряжение немецких и датских журналистов, свидетельствуют, что Россия годами проводит масштабную модернизацию своей ракетно-ядерной инфраструктуры. Это усиливает реальность ядерной угрозы от Москвы.

Об этом в четверг, 29 мая, пишет Newsweek

В издании напомнили, что президент России Владимир Путин еще в 2018 году объявил о разработке новых систем ядерного оружия, которые, по его словам, выведут его страну вперед в гонке вооружений с Западом.

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«Расследование, которое утверждает, что Россия также проводила масштабную модернизацию российского комплекса ядерного оружия, о чем Путин не упоминал, усиливает беспокойство относительно угрозы, которую представляет Москва», — говорится в публикации.

В Newsweek считают, что обнародованная информация является показательной, учитывая хвастовство Кремля и его пропагандистов относительно возможностей России в сфере ядерного оружия с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Что узнали журналисты о ядерных объектах РФ

Как сообщалось ранее, немецкое издание Der Spiegel и датская расследовательская группа Danwatch опубликовали расследование с документами, которые раскрывают программу модернизации, включая обновление старых баз советских времен и строительство других объектов с нуля.

По словам журналистов, на изображениях видны новые казармы, сторожевые башни, командные центры и складские помещения, а также подземные тоннели.

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Они также раскрыли внутреннюю планировку помещений, где хранится защитное снаряжение, расположение шкафов с оружием и диспетчерских, а также какие здания соединены подземными тоннелями.

Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS), сообщил Newsweek, что документы, на которые ссылаются издания, похоже, являются строительными чертежами.

Том Розет, доцент кафедры разведки в Норвежском университетском колледже обороны, в интервью Newsweek заметил, что существует небольшая вероятность того, что это может быть дезинформационная кампания со стороны России, однако утечка информации «кажется очень правдоподобной, а ее огромный масштаб поражает».

Напомним, военная разведка США (DIA) ранее сообщила, что Россия расширяет свой ядерный арсенал из-за интеграции ракет с ядерными боеголовками для боевой авиации

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