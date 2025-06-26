- Дата публикации
"Ядерная угроза растет": тревожное заявление Стармера на фоне подготовки к войне
Британский премьер считает, что его страна должна "активно готовиться" к прямому нападению.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил о «мрачной реальности» ядерной угрозы со стороны России под руководством Владимира Путина. Именно поэтому британская армия усиливается новыми бомбардировщиками и подводными лодками.
Об этом сообщает издание The Daily Mail
Предостережение британского премьера прозвучало на встрече с депутатами парламента после его участия в саммите НАТО и встрече лидеров G7 на прошлой неделе, где война в Украине была одной из главных тем обсуждения.
Выступая в Палате общин, Кир Стармер призвал США и других британских партнеров «усилить давление сейчас, с помощью дополнительных санкций и военной поддержки, чтобы привлечь Россию к переговорам и договориться о безусловном прекращении огня».
Британский премьер отметил решение приобрести 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A, способных нести ядерные ракеты — это впервые за более чем 30 лет Королевские ВВС будут иметь атомное оружие.
Стармер заявил, что ядерные средства сдерживания Великобритании «обеспечивали безопасность этой страны на протяжении десятилетий», и продолжил: «Но мы признаем сегодняшнюю мрачную реальность того, что ядерная угроза растет, поэтому мы пересматриваем наши существующие возможности на море и идем еще дальше».
Истребители стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, вариант F35-B, которые уже использует Великобритания, могут нести обычное оружие, но также могут быть оснащены ядерными бомбами. Ожидается, что они будут нести американские ядерные гравитационные бомбы B-61, способные убить тысячи людей.
Это произошло после недавнего заявления о том, что Великобритания построит до 12 новых ударных подводных лодок. Новые подводные лодки с традиционным вооружением и атомными двигателями заменят подводные лодки класса Astute с конца 2030-х годов.
Усиление военного оснащения Великобритании происходит на фоне тревожного нового отчета, в котором очерчены растущие угрозы, с которыми сталкивается Великобритания.
В стратегии национальной безопасности, опубликованной вчера, говорится, что страна должна «активно готовиться» к прямому нападению на британскую землю в потенциальном «военном сценарии» впервые за много лет.
В этом отчете были освещены российские кибератаки и саботаж против Великобритании, враждебная деятельность Ирана на британской земле и других противников, которые «закладывают основу для будущего конфликта».
Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что было бы наивным недооценивать угрозу от России