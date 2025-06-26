"Ядерная угроза растет": тревожное заявление Стармера на фоне подготовки к войне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил о «мрачной реальности» ядерной угрозы со стороны России под руководством Владимира Путина. Именно поэтому британская армия усиливается новыми бомбардировщиками и подводными лодками.

Об этом сообщает издание The Daily Mail

Предостережение британского премьера прозвучало на встрече с депутатами парламента после его участия в саммите НАТО и встрече лидеров G7 на прошлой неделе, где война в Украине была одной из главных тем обсуждения.

Реклама

Выступая в Палате общин, Кир Стармер призвал США и других британских партнеров «усилить давление сейчас, с помощью дополнительных санкций и военной поддержки, чтобы привлечь Россию к переговорам и договориться о безусловном прекращении огня».

Британский премьер отметил решение приобрести 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A, способных нести ядерные ракеты — это впервые за более чем 30 лет Королевские ВВС будут иметь атомное оружие.

Стармер заявил, что ядерные средства сдерживания Великобритании «обеспечивали безопасность этой страны на протяжении десятилетий», и продолжил: «Но мы признаем сегодняшнюю мрачную реальность того, что ядерная угроза растет, поэтому мы пересматриваем наши существующие возможности на море и идем еще дальше».

Истребители стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов, вариант F35-B, которые уже использует Великобритания, могут нести обычное оружие, но также могут быть оснащены ядерными бомбами. Ожидается, что они будут нести американские ядерные гравитационные бомбы B-61, способные убить тысячи людей.

Реклама

Это произошло после недавнего заявления о том, что Великобритания построит до 12 новых ударных подводных лодок. Новые подводные лодки с традиционным вооружением и атомными двигателями заменят подводные лодки класса Astute с конца 2030-х годов.

Усиление военного оснащения Великобритании происходит на фоне тревожного нового отчета, в котором очерчены растущие угрозы, с которыми сталкивается Великобритания.

В стратегии национальной безопасности, опубликованной вчера, говорится, что страна должна «активно готовиться» к прямому нападению на британскую землю в потенциальном «военном сценарии» впервые за много лет.

В этом отчете были освещены российские кибератаки и саботаж против Великобритании, враждебная деятельность Ирана на британской земле и других противников, которые «закладывают основу для будущего конфликта».

Реклама

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что было бы наивным недооценивать угрозу от России