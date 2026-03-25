Ядерная угроза растет: удары по объектам в Иране и амбиции КНДР приближают мир к катастрофе

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется / © Reuters

Из-за постоянных обстрелов и угрозы взрывов на атомных объектах ситуация на Ближнем Востоке становится критической. В свою очередь, мировые лидеры и международные организации предупреждают о риске глобальной катастрофы и необратимых последствиях для экологии.

В то время, пока дипломаты пытаются найти выход, война на Ближнем Востоке продолжает давить на мировую безопасность и экономику.

Что известно об «ударах» по АЭС в Иране

Иран заявляет о попадании снаряда по территории Бушерской АЭС, обвиняя в нападении Соединенные Штаты Америки и Израиль. По официальным данным Тегерана, разрушений, технических повреждений или пострадавших нет.

Несмотря на это, власти Ирана назвали удар нарушением международных норм и предупредили об угрозе для безопасности всего региона Персидского залива.

Здание реактора атомной электростанции в Бушере АЭС Иране / © Associated Press

В соседнем Кувейте военные призвали граждан сохранять спокойствие, отметив, что реактор расположен в 240 км от границы, что значительно снижает риски в случае выброса. Однако жителям рекомендовали на всякий случай оставаться дома, плотно закрыть окна и двери и следить только за официальными сообщениями.

Стоит заметить, что подобные сообщения об «ударах» по АЭС появляются не впервые. Ранее Иран и Россия заявляли о попадании снаряда вблизи рабочего энергоблока АЭС в Бушере. По данным «Росатома», удар пришелся на территорию возле метрологической службы. Тогда Тегеран также обвинял в атаке США и Израиль, готовя очередной этап эвакуации своих партнеров.

Тогда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило получение информации об инциденте от иранской стороны, отметив, что повреждений критических объектов не зафиксировано.

Кроме того, Иран 21 марта сообщал об атаке США и Израиля на завод по обогащению урана в Натанзе. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицала это, и сообщала, что ей «неизвестно о каком-либо нападении ЦАХАЛ на этот объект».

В свою очередь Иран атаковал город Димона на юге Израиля, где расположен главный ядерный объект страны, который считается ключевым элементом ее оборонной инфраструктуры. По предварительным оценкам экспертов, именно там производится плутоний для незадекларированной программы ядерного оружия.

Один из союзников РФ угрожает миру «ядерной мощью», а из Китая поступают тревожные сигналы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын использовал войну в Иране как очередной аргумент для оправдания ядерной программы КНДР, сообщает Sky News. Выступая перед Народной ассамблеей, северокорейский диктатор заявил, что события на Ближнем Востоке подтверждают правильность его отказа от любых договоренностей с Западом.

По словам Ким Чен Ына, нынешняя ситуация в мире доказывает, что только собственное ядерное оружие может гарантировать безопасность нации, тогда как обещания врагов являются лишь ловушкой.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын / © Associated Press

По его словам, Северная Корея «больше не является страной, находящейся под угрозой». При этом, пригрозил он, КНДР имеет «мощность, способную представлять угрозу». Кроме того, правительство режима, добавил он, «в дальнейшем будет решительно укреплять свой статус ядерной державы».

В то же время тревожные сигналы поступают со стороны Китая. США утверждают, что Поднебесная готовится к ядерной войне, пишет The Washington Post.

В Сенате США предполагают, что Китай и Россия могли проводить тайные испытания ядерного оружия малой мощности. В частности, американская разведка зафиксировала подозрительную сейсмическую активность на китайском полигоне Лоп-Нур в июне 2020 года.

Хотя международные мониторинговые системы не смогли однозначно подтвердить природу этих взрывов, Пекин до сих пор не допустил независимых инспекторов на объект для проверки.

Из Китая поступают тревожные сигналы

Эксперты отмечают, что КНР сейчас наращивает свой ядерный арсенал самыми быстрыми темпами в мире, строя новые шахты для межконтинентальных ракет.

По мнению американских экспертов, такая политика может свидетельствовать, что Китай готовит ядерный арсенал не только для сдерживания, но и для потенциального ведения ядерной войны, что усиливает беспокойство США и их союзников.

В ВОЗ забили тревогу из-за ситуации на Ближнем Востоке

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что рассматривают худший сценарий развития событий в войне между США, Израилем и Ираном — возможную ядерную катастрофу.

«Худший сценарий — это ядерная авария. И именно это нас беспокоит больше всего. Последствия могут быть катастрофическими для региона и мира и будут ощущаться десятилетиями», — отметила региональный директор ВОЗ для Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

ВОЗ предупреждает, что опасность представляют не только ядерные удары, но и атаки на АЭС, которые могут вызвать выброс радиации. Хотя сейчас загрязнения нет, подобные аварии чреваты тяжелыми болезнями легких, кожи и онкологией на десятилетия вперед, как это было после Чернобыля.

ВОЗ предупреждает, что опасность представляют не только ядерные удары, но и атаки на АЭС, которые могут вызвать выброс радиации / © Getty Images

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется

Вооруженные силы США готовятся развернуть не менее 1000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке. Как пишет Associated Press, это армейское подразделение может быть развернуто в сжатые сроки. В состав сил будет входить батальон боевой группы 1-й бригады.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, комментируя возможное развертывание войск, отметила, что «президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями».

В свою очередь в Иране намекают на возможное уничтожение американских десантников. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в сети Х заявил, что военные США могут стать «жертвами бреда Нетаньяху», намекнув на ведущую роль Израиля в операции против Ирана.

«Не испытывайте нашу решимость защищать нашу землю», — написал Галибаф в соцсети Х.

Иран отвергает планы США и отказывается от переговорщиков Трампа

В Иране отказываются от переговоров с частью представителей администрации президента США Дональда Трампа. Как пишет издание CNN, речь идет о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. При этом иранская сторона хотела бы работать с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Журналисты отмечают, что такое решение связано с нехваткой доверия после срыва предыдущих переговоров накануне военных действий с участием Израиля и США. Тегеран считает переговоры с действующими представителями бесперспективными.

В Иране отвергают планы Трампа / © Getty Images

Тем временем Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов для прекращения войны на Ближнем Востоке. О разработке этого документа сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники среди высокопоставленных чиновников.

Посредником в передаче плана стал главнокомандующий армии Пакистана Саид Асим Мунир. Кроме того, Турция и Египет также призывают Тегеран к конструктивному диалогу. Таким образом Белый дом пытается найти дипломатический выход из конфликта, который уже нанес серьезный ущерб мировой экономике.

Однако в Иране отвергают предложение США и отмечают, что военные операции будут продолжаться до полного выполнения выдвинутых условий, а именно — окончательного прекращения атак и убийств.

Через регионального посредника Иран подтвердил намерение продолжать оборону. Кроме того, власти страны подчеркнули, что не позволят Дональду Трампу диктовать сроки окончания войны.

В США ищут виновных в войне с Ираном

Во время выступления в Теннесси 23 марта американский президент Дональд Трамп попытался переложить ответственность за начало операции «Эпическая ярость» на министра обороны Пита Хегсета. Президент заявил, что именно глава Пентагона первым выступил за силовой сценарий, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.

Несмотря на то, что Белый дом отчитывается о ликвидации аятоллы Али Хаменеи как о главном успехе, журналисты The Independent отмечают тяжелые последствия: гибель 13 военных США и топливный кризис из-за блокады Ормузского пролива.

Американский президент Дональд Трамп попытался переложить ответственность за начало операции «Эпическая ярость» на министра обороны Пита Хегсета. / © Associated Press

В то же время Тегеран жестко опроверг заявления Трампа об успешных переговорах про мир, назвав их манипуляцией для успокоения рынков.

Между тем, по данным опроса, проведенного Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, большинство американцев считает, что война президента США Дональда Трампа против Ирана зашла слишком далеко. В то же время 45% респондентов серьезно обеспокоены ростом цен на бензин, который ожидается в ближайшие месяцы.

Этот вопрос стал одним из немногих, который объединяет сторонников республиканцев и демократов, хотя демократы выражают больше беспокойства по поводу стоимости топлива, чем республиканцы.

Несмотря на критику методов, две трети граждан согласны, что недопущение появления ядерного оружия у Ирана должно быть приоритетом внешней политики США. Однако такой же процент опрошенных отмечает важность стабильных цен на энергоресурсы. Вопрос смены иранского правительства на более лояльное к Вашингтону поддерживают лишь 30% респондентов.

Несмотря на это, рейтинг доверия к Дональду Трампу остается стабильным: его деятельность одобряют около 40% американцев. При этом половина опрошенных признались, что имеют низкий уровень доверия или совсем не доверяют президенту в вопросах применения военной силы за рубежом.

Напомним, Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Эксперты отмечают, что такие действия иранского режима еще больше усиливают напряженность в ключевом энергетическом коридоре мира.

