Ядерная угроза: Россия существенно увеличила количество опасных боеголовок (инфографика)

Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия.

Из-за ухудшения геополитических отношений ядерные государства, в частности Россия, увеличили количество опасных боеголовок. По состоянию на январь 2023 количество ядерных ракет наращено до 1 674 единиц.

Об этом идет речь в свежем отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"В январе 2023 года из общего глобального запаса около 12 512 боеголовок около 9 576 находились в военных запасах для потенциального использования — на 86 больше, чем в январе 2022 года. Из них примерно 3 844 боеголовки были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около 2000 год, почти все из которых принадлежали России или США, находились в состоянии высокой оперативной готовности, то есть они были установлены на ракетах или хранились на авиабазах", — сказано в сводке.

Аналитики отмечают, что Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.

Добавляют, что Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия.

Сколько ядерных боеголовок имеет на вооружении Россия (инфографика)

Размещение "ядерки" в Беларуси

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после завершения 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений.

В Белом доме заявили, что не видят угрозы ядерной войны в размещении российского тактического ядерного вооружения на территории Беларуси. Поэтому США не видят оснований изменять готовность своих стратегических сил.

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