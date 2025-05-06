Ядерная война и наступление на Европу: как Кремль угрожает миру и готовы ли европейцы воевать

Россия угрожает странам Европы / © Associated Press

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Согласно последним отчетам аналитиков и заявлениям в западных медиа известно, что Европа готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией.

После полномасштабного вторжения в Украину Кремль откровенно угрожает европейским странам, не скрывая своих намерений. В свою очередь, страны НАТО усиливают оборонные планы, рассматривая даже наиболее пессимистические сценарии.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Путин готовится к войне с Западом

В новом отчете «Института изучения войны» (ISW) говорится, что президент РФ может быть нацелен не только на завоевание всей территории Украины, но и в будущие конфронтации с Западом.

Как доказательство этому, эксперты приводят «документальный фильм» о Путине пропагандисте Павле Зарубине, который вышел в эфир 4 мая.

В переводе фильма говорится, что у РФ достаточно ресурсов для достижения своих целей в Украине. Также там рассматривается неизбежный вариант примирения России с украинской частью русского народа.

Аналитики ISW отмечают, что заявления кремлевского диктатора свидетельствуют о намерении России достичь начальных целей вторжения:

демилитаризации Украины;

установление пророссийского правительства;

отказ Украины от НАТО;

территориальные уступки Украины, включая неоккупированные области.

Также ISW отмечает кремлевские нарративы для внутренней аудитории: Путин пропагандирует жертвенность, готовя общество к длительной войне и конфронтации с Западом.

Аналитики подчеркивают, что президент РФ обвиняет Запад в обмане после Минских соглашений, чтобы обосновать невозможность переговоров и необходимость продолжения войны.

В отчете ISW также говорится о продвижении милитаризации общества в РФ на идеи прославления ветеранов «как новой элиты».

Кроме того, Россия инвестирует в военно-патриотическое воспитание молодежи, свидетельствуя о стремлении Кремля воспитать новое поколение лояльных и милитаризованных граждан.

Наступление на страны Балтии и Польшу

Ранее Путин обвинял страны Балтии, что они приняли «нацизм», чтобы создать информационные условия для будущей российской агрессии против членов НАТО.

Как считает украинский политик и дипломат Роман Бессмертный, РФ готовит ударный кулак, который при определенных обстоятельствах начнет наступательную операцию против стран Балтии и Польши.

Бессмертный отметил, что следует объективно оценивать как свои возможности, так и потенциал противника.

Пока РФ не способна проводить масштабные наступательные операции, но формирует группировку войск в Беларуси и приграничных областях. Эксперт подтвердил, что заявления президента Украины относительно этих сил соответствуют действительности: они готовятся к действиям в Балтийском направлении.

Кроме того, известно, что РФ усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море и проводит демонстрации силы вблизи Латвии.

В отчете Службы военной разведки и безопасности (MIDD) говорится, что россияне прибегают к провокациям:

нарушают воздушное пространство;

создают опасное сближение с самолетами и кораблями НАТО.

Согласно MIDD, цель россиян — запугать страны Балтии, проверить их реакцию и подорвать доверие к их обороне.

В свою очередь, как передает издание Эxpress, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша работают над общей оборонной инициативой под названием «Стена дронов».

Секретный план обороны Великобритании

Кремлевские чиновники откровенно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины.

Министры Великобритании опасаются, что в случае войны с РФ страна окажется неподготовленной, передает The Telegraph. Поэтому в Британии тайно готовятся к обороне и разрабатывают новый план действий по нападению россиян.

Как сообщает издание, секретный документ, подготовленный Директоратом устойчивости, предусматривает действия правительства после возможных атак — ракетных, ядерных или кибернетических. В нем детализировано, когда премьеру и министрам следует перебраться в бункеры на Даунинг-стрит или за город.

План охватывает стратегии защиты критической инфраструктуры: железных дорог, дорог, портов, почты и связи. Особое внимание уделено защите газовых терминалов и пяти АЭС, поражение которых может привести к радиоактивному заражению.

Результаты моделирования ядерного удара остаются секретными.

Согласно плану, в случае кризиса страну делят на 12 зон под руководством министров, военных и судей с чрезвычайными полномочиями. Предполагается введение нормирования продуктов и стройматериалов. BBC получит задачу информировать население, а национальные культурные ценности планируют эвакуировать в Шотландию.

The Telegraph отмечает, что этот документ вряд ли будет опубликован в ближайшие десятилетия.

Следует отметить, что в Британии также начали продавать редкий бункер времен Холодной войны. Его основная задача — выявлять ядерные удары и фиксировать их последствия в случае военного конфликта.

Германия повышает уровень боевой готовности

Издание Bild, ссылаясь на данные германских спецслужб, сообщает о потенциальном сценарии эскалации со стороны России. По информации разведчиков, Путин может попытаться протестировать механизм коллективной защиты НАТО (статья 5), спровоцировав вооруженный конфликт с членом Альянса до конца 2030 года.

Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что правительство Германии вовлекает частный сектор в подготовку обороны страны. Согласно публикации, Бундестаг обратился к ключевым компаниям оборонного и транспортного секторов — Rheinmettal, Deutsche Bahn и Lufthansa — с призывом содействовать развертыванию войск и техники на восточных границах НАТО.

Эти шаги связаны с военными обязательствами Германии перед Североатлантическим союзом. Страна гарантировала, что в течение 30 дней после начала масштабного конфликта сможет направить в зону боевых действий 35 тысяч солдат, более 200 самолетов и военных кораблей.

В свою очередь Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью DW заявил, что ФРГ необходимо нарастить численность армии до 460 тысяч военнослужащих (включая резервистов), чтобы отвечать требованиям Альянса.

По его словам, повышение уровня боевой готовности Германии должно происходить из-за потенциальной угрозы нападения со стороны России.

Жители Запада считают, что Третья мировая может быть ядерной

Издание The Guardian опубликовало результаты опроса, проведенного среди жителей США и Западной Европы. Большинство считают, что третья мировая война с Россией возможна через 5–10 лет — и она будет ядерной.

Значительная часть респондентов (57-73%) убеждена, что Третья мировая война приведет к большим человеческим потерям, чем Вторая мировая, а значительный процент (25-44%) не исключает гибели большинства населения планеты.

Многие европейцы (66-89%) ожидают войны, но только 16-44% верят в способность своих армий защитить страну. В противоположность этому 71% американцев доверяют своим военным.

Согласно опросу, главной угрозой миру большинство называет Россию: 72-82% европейцев и 69% американцев. На втором месте — исламский терроризм.

Однако тревожит и другое: многие европейцы (53-58%) считают напряженность с США серьезной угрозой миру в Европе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что РФ готовит масштабный прорыв на Донбассе. Оккупационные войска опрокидывают бригады из трех участков фронта.

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