Ядерное напряжение растет: Путин поручил готовиться к возможным испытаниям

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил о необходимости подготовки к возможным ядерным испытаниям.

Об этом сообщает канал "Astra".

Он призвал серьезно относиться к заявлению президента США Дональда Трампа о планах проведения ядерных испытаний и предложил министру обороны Андрею Белоусову прокомментировать этот вопрос.

В ответ Билоусов заявил, что считает целесообразным немедленно приступить к подготовке к полномасштабным испытаниям.

Путин подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но в случае проведения таких испытаний другими странами РФ "должно предпринять адекватные действия".

"Я поручаю МИД, Министерству обороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил Путин.

Ранее США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Так, Minuteman III был выпущен из базы Ванденберг в Калифорнии.