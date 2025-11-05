- Дата публикации
Категория
- Мир
Ядерное напряжение растет: Путин поручил готовиться к возможным испытаниям
Путин на заседании Совета безопасности РФ поручил начать подготовку к возможным полномасштабным ядерным испытаниям, заявив о необходимости реакции на действия других стран.
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил о необходимости подготовки к возможным ядерным испытаниям.
Об этом сообщает канал "Astra".
Он призвал серьезно относиться к заявлению президента США Дональда Трампа о планах проведения ядерных испытаний и предложил министру обороны Андрею Белоусову прокомментировать этот вопрос.
В ответ Билоусов заявил, что считает целесообразным немедленно приступить к подготовке к полномасштабным испытаниям.
Путин подчеркнул, что Россия продолжает придерживаться своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но в случае проведения таких испытаний другими странами РФ "должно предпринять адекватные действия".
"Я поручаю МИД, Министерству обороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил Путин.
Ранее США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Так, Minuteman III был выпущен из базы Ванденберг в Калифорнии.