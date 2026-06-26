Ядерное оружие может появиться у границ России: соседнее государство приняло историческое решение

Ядерное оружие / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки к закону о ядерной энергетике, разрешающие ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны.

Новые нормы вступят в силу уже 1 июля, говорится в информации, опубликованной на сайтепарламента Финляндии.

Таким образом, вблизи российских границ потенциально может появиться ядерное оружие союзников по НАТО, хотя Хельсинки пока не планирует его постоянного размещения на своей территории.

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Соответствующие поправки в законодательство правительство представило на рассмотрение парламента в апреле 2026 года. 17 июня депутаты поддержали отмену многолетнего запрета: законопроект одобрили 125 парламентариев, тогда как 61 выступил против.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал принятое решение «важным шагом в интересах безопасности Финляндии».

«Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты страны», — подчеркнул он.

В то же время в Хельсинки заявляют, что страна и впредь будет соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства. Финские власти также подчеркивают, что не намерены размещать ядерное оружие в мирное время.

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Закон о ядерной энергетике, принятый ещё в 1987 году, ранее запрещал импорт, производство, хранение и использование ядерных взрывчатых веществ на территории страны.

Обновление законодательства приводит правила Финляндии в соответствие со стандартами других государств-членов НАТО, к которому страна присоединилась в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее решение финского парламента по поводу ядерного оружия вызвало волну возмущения и откровенной паники у российского диктатора Владимира Путина. Имея общую границу с Финляндией протяженностью более 1300 километров, Москва осознает уязвимость своих северных рубежей.

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