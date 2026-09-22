Ядерное оружие может появиться в Литве: Сейм уже поддержал изменение Конституции

Литва / © Reuters

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Сейм Литвы поддержал дальнейшее рассмотрение поправки к Конституции, предусматривающей отмену запрета на размещение в стране оружия массового поражения и иностранных военных баз.

Об этом сообщает LTR.

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За это проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пятеро воздержались.

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Статья 137 Конституции Литвы прямо запрещает пребывание на территории страны оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. Поправкой предлагается полностью удалить это положение.

Для окончательного принятия смены парламент должен провести еще два голосования с интервалом в три месяца. Во время каждого из них поправку должны поддержать не менее 94 из 141 депутата.

Первое голосование запланировано на 6 октября, окончательное - на 12 января следующего года.

Сторонники перемен объясняют их необходимостью усиления ядерного сдерживания НАТО. Депутат Лауринас Касчюнас заявил, что действующее ограничение может препятствовать прохождению через территорию или воздушное пространство Литвы кораблей или самолетов союзников с ядерным оружием.

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В то же время, противники поправки предостерегают, что оно касается не только оружия массового уничтожения, но и иностранных военных баз, а Россия и Беларусь могут использовать такое решение в пропаганде.

Ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения ядерного оружия в Литве страна окажется под прицелом российского ядерного оружия.

Мы ранее информировали, что Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по поводу возможности размещения американского ядерного оружия на своей территории для усиления сдерживания российской агрессии.

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