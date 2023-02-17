Ядерное оружие не может быть использовано в войне: Шольц в Мюнхене обратился к Путину

Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что в войне, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, не может быть "использовано ядерное оружие".

Об этом немецкий политик сказал на Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 17 февраля.

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"Впервые в нашей истории ядерная сила проводит империалистическую агрессивную войну здесь, на европейской земле . Это действительно очень жестокая война. Это империалистический подход России захватить всю Украину или большие ее части. Именно поэтому Германия оказывает поддержку Украине и является крупнейшим поставщиком также оружия для Украины на континентальной Европе. И мы продолжим это делать", — сказал Шольц.

По предположениям канцлера, война в Украине еще не скоро закончится.



"Мы должны быть готовы к долгой войне. И это мудро послать Путину сигнал, что мы готовы стоять все это время рядом с Украиной. Чрезвычайно важное решение, которое мы должны принять все вместе, — это сказать, что мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, а не говорить о том, когда, в каком месяце закончится эта война", — заметил он.

По мнению Шольца, сейчас Европа объединена, как никогда, и этого Путин не ожидал.



"Путин никогда не ожидал, что Европа будет так объединена. Он никогда не думал, что трансатлантическое партнерство будет работать так хорошо. Но также он никогда не думал, что будет так много поддержки Украине от других стран со всего мира. И он никогда не ожидал, что даже на саммите G20 у него будет очень прямой сигнал об этой войне и российской агрессии, а ядерное оружие не может быть использовано в этой войне", — добавил немецкий канцлер.

Применит ли Путин ядерное оружие

Генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес уверен, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины. По его словам, россияне понимают, что с помощью тактического ядерного оружия они ничего не достигнут на поле боя. Потому все, что они могут, это шантажировать мир.

Однако бывший посол США в Украине Джон Гербст считает, что в странах Запада существует убеждение, что загнанный, как крыса в угол, Путин может применить ядерное оружие. Именно это сдерживает правительства западных стран от поставок Украине более мощного оружия.

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