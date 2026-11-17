США впервые за 35 лет могут создать новую ядерную бомбу / © Getty Images

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Соединенные Штаты могут разрабатывать новую ядерную авиабомбу B94. Ее обозначение впервые за несколько десятилетий появилось в документах Комитета по ассигнованиям Сената США. На программу предлагают направить 77,108 млн. долларов в рамках финансирования на 2027 финансовый год.

Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

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Что известно о новой ядерной бомбе B94

Обозначение B94 было обнаружено в пояснительном документе к проекту бюджета Министерства энергетики США. В нем указана сумма 77,108 млн долларов на новую программу, однако никакие технические характеристики, описание конструкции или назначение боеприпаса не приведены.

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Американская система обозначений предусматривает букву B для сбрасываемых с самолетов ядерных бомб, тогда как боеголовки для баллистических и крылатых ракет получают индекс W. Таким образом, B94 может быть новым авиационным ядерным оружием.

Если эта информация подтвердится, речь идет о первом новом обозначении американской ядерной авиабомбы после B90, программа разработки которой была отменена в сентябре 1991 года на фоне сокращения ядерных арсеналов после распада Советского Союза.

Станет ли B94 противобункерной ядерной бомбой

В The War Zone предполагается, что B94 может быть официальным обозначением Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) — новой ядерной системы воздушного базирования, работа над которой продолжается по меньшей мере с 2022 года.

Ее предназначение — поражение особо укрепленных и глубоко расположенных под землей объектов, которые трудно уничтожить обычными боеприпасами. Ранее представитель Национального управления ядерной безопасности США (NNSA) объяснял, что данная программа должна предоставить американскому президенту дополнительные возможности для поражения важных защищенных целей.

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В то же время официального подтверждения, что B94 и NDS-A — это одна и та же программа, пока нет. Неизвестно, какой будет мощность нового боеприпаса, какие самолеты смогут его нести и когда он может поступить на вооружение.

Какие ядерные бомбы США имеют сейчас

В настоящее время американские военные имеют несколько типов ядерных авиабомб. В частности, B61-11 специально предназначен для поражения глубоко расположенных подземных целей. Ее мощность, по разным оценкам, составляет от 340 до 400 килотонн. В то же время в запасах США, по данным TWZ, осталось менее 100 таких боеприпасов.

Другая американская бомба — B83-1 — имеет мощность мегатонного класса. Она не оснащена специальными средствами проникновения в почву, как B61-11, однако благодаря значительной мощности может использоваться против укрепленных объектов.

Какую именно из этих бомб может заменить B94, пока неизвестно. Не исключено, что новая разработка предназначена для замены обоих типов.

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США модернизируют ядерный арсенал

Модернизация американского ядерного оружия охватывает не только авиационные боеприпасы. Военно-морские силы США работают над новой боеголовкой W93/Mk7 для баллистических ракет подводного базирования «Трайдент» II. Это первая за почти 40 лет новая американская программа по созданию ядерной боеголовки, которая должна поддерживать стратегическое сдерживание США в течение следующих десятилетий. Параллельно флот готовит новое поколение ракетного вооружения.

Еще одно направление модернизации — авиабомбы семейства B61. В мае 2025 года США завершили производство первого образца B61-13 — более мощной модификации B61-12, предназначенной для поражения укрепленных военных объектов и подземных бункеров. Этот боеприпас должен заменить более старую B61-7, а его производство завершили раньше запланированного срока.

На фоне этих программ Пентагон также пересматривает подходы к ядерному сдерживанию. В частности, летом 2026 года стало известно о подготовке новой ядерной стратегии США, предусматривающей проработку сценариев возможного применения тактического ядерного оружия в случае регионального конфликта с Китаем или Россией. В центре внимания американского военного руководства — возможность ядерного противостояния с двумя государствами.

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