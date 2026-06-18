Ядерное оружие под "носом" - Путин в бункер: Кремль впал в панику после решения Финляндии

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия в ближайшее время может столкнуться с развертыванием ядерного арсенала НАТО прямо у своих северных границ. Финские парламентарии приняли историческое решение, проголосовав за отмену давнего запрета на пребывание оружия массового поражения на территории государства.

Об этом пишет Express.

Законодательные поправки открывают путь для импорта, транспортировки, снабжения и долгосрочного хранения ядерного оружия на территории Финляндии в случае возникновения военной необходимости.

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В правительстве Финляндии отмечают, что радикальные изменения в законодательстве являются исключительно оборонным шагом и будут действовать как сдерживающий фактор против агрессивной политики Москвы. Страна полностью отказалась от многолетнего военного нейтралитета после полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на изменение закона, в Хельсинки нет утвержденных планов по немедленному развертыванию боеголовок, однако юридическое поле для этого полностью подготовлено.

«Этим предложением мы существенно укрепляем обороноспособность Финляндии и обеспечиваем возможность полного использования ядерного сдерживания НАТО как надежной защиты нашего государства», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Кремль в панике

Решение финского парламента вызвало волну возмущения и откровенной паники у российского диктатора Владимира Путина. Имея общую границу с Финляндией протяженностью более 1300 км, Москва понимает уязвимость собственных северных рубежей. Пытаясь оправдать собственные просчеты, глава Кремля обвинил Хельсинки в посягательстве на русскую землю.

«Зачем Финляндия вступила в НАТО? Были ли у нас какие-то территориальные споры с Финляндией? Нет! Все давно улажено. Зачем они тогда вступили в НАТО? В надежде, что здесь все упадет, и они сразу налетят и отнимут все, что смогут. Они уже строят границу вдоль реки Сестра», — заявил российский диктатор Владимир Путин.

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К чему готовится Путин

Параллельно с политическими заявлениями Россия осуществляет активную военную экспансию вдоль границ стран Альянса. Спутниковые снимки зафиксировали масштабное стройку новейших военных объектов РФ. За последние два года у финской границы появились новые казармы, склады для боеприпасов и площадки для тяжелой военной техники.

В частности, в Мурманской области, расположенной неподалеку от Финляндии и Норвегии, развернута инфраструктура для дополнительных 17 000 военнослужащих РФ. Сходная концентрация техники зафиксирована и на границе с Эстонией. Западные разведчики убеждены, что эти действия являются частью долгосрочной стратегии Кремля.

«Подготовка этих баз преследует две цели. Во-первых, Россия демонстрирует силу, пытаясь запугать новых членов НАТО. Во-вторых, это реальная долгосрочная планировка на случай прямого военного столкновения с Западом, к которому Кремль готовится в рамках новой Холодной войны», — констатирует бывший офицер британской разведки Филипп Ингрем.

Россия планирует нападение на НАТО — последние новости

Напомним, командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года. Он заверил, что его страна готова отражать атаку русской армии.

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К слову, партнеры по НАТО обсудили ускоренную программу закупки беспилотников, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического союза на фоне российской угрозы. В частности, лидеры Европы хотят закупить дроны для воздушного патрулирования.

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