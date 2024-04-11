Ядерное оружие РФ: из чего состоит и в каком состоянии – Черник ответил

По его мнению, наиболее опасным остается ядерный подводный флот РФ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, в каком состоянии российское ядерное оружие и действительно ли РФ способно его применить.

Об этом Черник сказал в интервью "24 каналу".

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По его словам, ядерный потенциал России следует разделить на несколько частей. Шахтовые установки Р-36М и УР-100Н – это главные ядерные силы РФ, стоящие в шахтах. Их 74 единицы и все нацелены на США, говорит эксперт.

"Там раздельные боеголовки разного килотоннажа. Даже есть на 20 мегатонн. Это невероятно много. Думаю, что это уже не о чем говорить. Обслуживал это все прежде наш "Южмаш". Потому что именно они разрабатывали ракеты "Воевода". Сомневаюсь, что оно в адекватном состоянии", – отмечает Черник.

Также Россия имеет подвижные установки РС-24 "Ярс" и "Тополь-М". Их много, заметил аналитик.

"Декларируют россияне, что у них до 500 таких пусковых установок. Они могут иметь на борту от 3 до 6 раздельных боеголовок весом от 300 до 500 килотонн. Есть ракета Х-101. Все слышали, все о ней знают. Есть ее "сестра" Х-102 в ядерном исполнении. "Искандер" может иметь ядерную боеголовку до 50 килотонн", – сообщил эксперт.

По его мнению, наиболее опасным остается ядерный подводный флот РФ. По информации эксперта, у россиян есть до 28 рабочих ракетоносцев разного типа и разного класса.

"И наиболее дальнобойный и опасный – это класса "Дельфин". Там до 16 ракет типа Р-29. Они называют это "Синева". Это серьезное оружие", – сказал аналитик.

Черник отметил, что американцы сейчас способны сбить 98% всего, что запустят россияне.

"Но долетит 2%. Это очень много", – объяснил он.

Ранее Петр Черник объяснил, может ли Украина разрабатывать ядерное оружие.

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