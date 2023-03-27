Ядерное оружие РФ в Беларуси: как Путин и Лукашенко запугивают Запад и чего ждать дальше

Президент России Владимир Путин пообещал разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – так же, как США это делают на территории стран-союзников. Как заявил Путин, РФ помогла Беларуси переоборудовать самолеты, передала ракеты "Искандер" и начинает строить хранилище для хранения ядерного оружия. По его словам, на этом якобы давно настаивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Заявление главы Кремля стало неожиданностью для Украины и международного сообщества. Она прозвучала вскоре после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, на которых отмечалась, в частности, недопустимость распространения ядерного оружия.

Какую цель преследует президент РФ, какими будут последствия заявления Путина, как отреагировали Украина и Запад – ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов.

Международная реакция на демарш Кремля

США отреагировали сдержанно. Как отметил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие. По его словам, "придется наблюдать и видеть, куда это зайдет".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие.

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В МИД Германии заявления Путина назвали "дальнейшей попыткой ядерного устрашения". Кроме того, подобный шаг является нарушением обязательств Беларуси быть свободной от ядерного оружия.

"Сравнение президента Путина с распределением ядерного оружия НАТО обманчиво и не может служить для оправдания шага, заявленного Россией", — подчеркивают в ведомстве.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посоветовал не обращать внимание на такие действия Кремля.

"Не стоит отвлекаться на крики "что теперь?". Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована, независимо от того, расположено ли это оружие к западу от наших границ (Калининград), к востоку (Беларусь) или к северу (Санкт-Петербург)", — заявил Анушаускас.

В МИД Польши заявили, что Путин увеличивает угрозу миру в Европе.

"Мы считаем, что решение Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Беларуси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины. Мы осуждаем это усиление угрозы миру в Европе и во всем мире", — говорится в заявлении ведомства.

Что говорит украинская власть

МИД Украины призвало государства Группы G7 и Европейского Союза предупредить белорусские власти о далекео идущих последствиях для РБ, в случае ее согласия разместить на своей территории тактическое ядерное оружие от России. Также Украина призвала немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Украина также обратилась к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Кремль "взял Беларусь в ядерные заложники".

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – подчеркнул секретарь СНБО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что президент России таким шагом признает свои предыдущие поражения.

"Путин (РФ) очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного оружия..." – написал он.

Путин делает из Беларуси "козла отпущения"

Президент РФ Владимир Путин решил использовать Беларусь для запугивания Запада, однако конкретики по срокам размещения ядерного оружия не озвучил.

Такое мнение высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ижак в эфире канала "Freeдом".

"Все выглядит так, что, во-первых, Беларусь Путину не жалко, он готов сделать из нее козла отпущения на всякий случай, ею попугать. Если бы Путин сказал, что переместит ядерное оружие к границам Украины, это было бы относительно честно со стороны его, что он готовится к ядерной войне. А тут сказал, что не он готовится, что его Лукашенко попросил и они приготовили такую возможность. Когда она будет реализована — неизвестно", — отметил эксперт.

Ижак напомнил, что "Путин не сказал, когда и как это будет происходить" :

"Все, что он сказал — с 1 июля будет техническая готовность для того, чтобы российское тактическое ядерное оружие появилось в Беларуси. Когда оно появится и вообще появится ли — неизвестно. При каких условиях — тоже не сказал. Даже не сказал, для каких самолетов оно предназначено".

По его мнению, заявление президента РФ вызвано тем, что он остался недоволен разговором с Си Цзиньпином:

"Он подписал с ним заявление о партнерстве, там было прямо написано, что ядерные страны должны отказаться от размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. И после этого через несколько дней он заявил, что готов разместить ядерное оружие в Беларуси... То есть китайскую помощь он не получил в достаточном объеме".

Ядерный шантаж – последний козырь РФ

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ядерный шантаж Путина – "это действительно последний шанс для России попытаться повернуть ситуацию в свою пользу".

"Это попытка сказать, что "смотрите, мы можем пойти и на такое". Хотя военные специалисты, которые смотрят на ситуацию профессионально, четко и ясно заявляют, что такого не будет, потому что этот шаг будет означать прежде всего конец тех людей, кто на него пойдет", – говорит Огрызко.

По его мнению, слова Путина связаны с критической ситуацией для Москвы на поле боя:

"Наступление, которое громко объявлялось в России, фактически захлебнулось, результатов на поле боя нет. С другой стороны, наоборот есть четкие подтверждения, что ВСУ, Силы сопротивления концентрируют свои возможности и эта пружина когда-нибудь выстрелит".

Беларусь становится ядерным государством

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.

"Получается, что Беларусь становится ядерным государством. Непрямо, косвенно. Я так понимаю, что Лукашенко сдался и выделил землю под российскую военную базу в Беларуси. И Россия строит там хранилище для ядерного оружия. Ядерное оружие будет находиться в юрисдикции РФ, но размещаться в Беларуси. Это значит, что страны НАТО включат Беларусь в перечень противников", – отметил он.

По его словам, Путин пытается нагнетать обстановку.

"Это история не о нас. Это история о НАТО. Тактическое ядерное оружие (из Беларуси) против нас нет смысла применять. Там болотистая местность, Полесье. А тактическое оружие далеко не достанет", — объяснил эксперт.

Также Жданов не исключает, что заявление Путина остается просто словами.

"Ведь пока ядерное оружие не пересекло российско-белорусскую границу, до тех пор это лишь заявление", – предположил он.

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