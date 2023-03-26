Ядерное оружие России в Беларуси: в МИД Польши предупредили о росте угрозы в Европе

В МИД Польши считают, что Путин хочет еще больше "втянуть Беларусь в винтики российской военной машины".

В Министерстве иностранных дел Польши считают, что размещение ядерного оружия в Беларуси, о котором 25 марта заявил Путин, увеличивает угрозу миру в Европе.

Об этом сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии RMF 24.

По его словам, таким образом Путин хочет еще больше "втянуть Беларусь в винтики российской военной машины".

"Мы считаем, что решение Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Белоруссии еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Белоруссии в винтики российской военной машины. Мы осуждаем это усиление угрозы миру в Европе и во всем мире", – сказал он.

Ядерное оружие в Беларуси

Напомним, 25 марта российский диктатор Путин заявил пропагандистам, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Он сказал, что 1 июля страна завершает строительство хранилища для такого оружия и готова ее там разместить.

Между тем, в Белом доме сообщают, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие. Вместе с тем он отметил, что Москва и Минск уже некоторое время говорят о передаче оружия.

Украинские власти считают, что таким шагом Путин хочет взять Беларусь в "ядерные заложники". Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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