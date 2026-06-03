Ядерное оружие США может получить новый плацдарм у границ России

Ядерное оружие / © Getty Images

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Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие и даже рассмотреть изменение конституции ради этого. Соответствующие переговоры с США уже идут.

Об этом сообщает издание Politico.

По словам министра национальной обороны Литвы Робертаса Каунаса, Вильнюс участвует в обсуждениях возможного размещения американского ядерного оружия на территории страны. Детали переговоров остаются засекреченными, однако литовская сторона подтверждает свое активное участие в этом процессе.

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«Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остается в стороне», — цитирует Каунаса агентство BNS.

Как отмечает Politico, вопрос обсуждается на фоне намерений Вашингтона сократить свое военное присутствие в Европе, что усиливает беспокойство союзников по НАТО относительно возможных пробелов в системе безопасности.

Действующая конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения. Однако президент Гитанас Науседа заявил о готовности рассмотреть внесение изменений в Основной закон, учитывая нынешние вызовы безопасности.

Возможность конституционных поправок также не исключают спикер Сейма Юозас Олекас и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Римантас Синкявичюс.

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Каунас подчеркнул, что ядерное сдерживание остается одним из ключевых факторов безопасности, а страны НАТО должны принимать дополнительные меры для укрепления собственной обороны и стратегической независимости.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что США ведут переговоры о возможном размещении ядерного оружия в странах Балтии и Польши. Речь идет о потенциальном развертывании американских самолетов двойного назначения, способных нести ядерные боезаряды.

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