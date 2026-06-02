Ядерное оружие США может появиться поближе к России: в НАТО обсуждают новый шаг

США ведут переговоры о возможном расширении размещения ядерного оружия в странах Европы, входящих в НАТО. Речь идет о потенциальном развертывании американских самолетов двойного назначения, способных нести ядерные боезаряды на территории дополнительных союзников.

Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным источников, знакомых с ходом обсуждений, Вашингтон дал понять, что готов рассматривать расширение ядерного присутствия вне шести стран, где такие возможности уже существуют. В настоящее время в программе ядерного обмена НАТО принимают участие Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания.

Переговоры остаются конфиденциальными и пока не означают принятие окончательного решения. В то же время, они происходят на фоне беспокойства европейских союзников из-за намерений администрации Дональда Трампа сокращать американское военное присутствие в Европе и перебрасывать часть ресурсов на другие направления.

По словам собеседников, интерес к возможному размещению соответствующей инфраструктуры проявляют страны восточного фланга НАТО, в частности, Польша и отдельные государства Балтии. Варшава ранее публично заявляла о желании разместить американское ядерное оружие на своей территории.

В НАТО такие шаги рассматриваются как сигнал о сохранении американского «ядерного зонта» для Европы, даже если союзникам придется брать на себя большую часть ответственности за обычную оборону.

На фоне полномасштабной войны России против Украины и регулярных ядерных угроз Кремля часть европейских стран все более активно поднимает вопрос усиления сдерживания. В то же время, по словам источников, решение о расширении размещения американского ядерного оружия пока неизбежно.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что, несмотря на переориентацию США на другие театры действий, система сдерживания и обороны в Европе должна оставаться неизменной. По его словам, в случае нападения на Альянс ответ будет «разрушительным».

Ядерное оружие: последние новости

Ранее немецкое издание Tagesschau сообщило, что действия российского Северного флота, фиксирующие разведывательные службы НАТО, могут свидетельствовать о попытках размещения на морском дне ракет, способных нести ядерные боеголовки. Секретный проект под кодовым названием "Скифы", возможно, длится уже несколько лет.

Кроме того, в ходе совместных белорусско-российских военных учений по управлению тактического и ядерного вооружения президент РФ Владимир Путин допустил возможность применения ядерного оружия с территории Беларуси.

В то же время, во Франции и Польше обсуждали возможность проведения совместных ядерных учений в рамках усиления европейской системы сдерживания. Стороны рассматривают обмен информацией и совместные тренировки как часть сотрудничества в области безопасности.

