Ядерное оружие в Беларуси: что попытается разыграть РФ и как будет себя вести Лукашенко

Все указывает на то, что мы двигаемся к расширению войны.

Беларусь накачивается ядерным оружием для того, чтобы защититься от ответных ударов со стороны НАТО после начала российской агрессии с белорусской территории против Польши или Литвы. На практике это может выглядеть так же, как при вторжении в Украину с территории Беларуси.

Об этом пишет нардеп Егор Чернев.

Как все будет происходить

По словам нардепа, Лукашенко заявит, что его армия участия в войне не принимает, агрессию не осуществляет, это все россияне, а потому если кто-то атакует его территорию – получит ответный удар. На этот раз ядерный.

"В этой схеме прослеживается явный расчет на то, что испуганный Запад это проглотит и согласится воевать исключительно на своей территории. И при этом россиянам совсем не нужны огромные ресурсы для такого вторжения. Ведь в условиях, когда война, как и в Украине, будет вестись малыми пехотными группами, которые у россиян уже очень опытны и подготовлены, западным армиям придется очень тяжело", – подчеркивает Чернев.

К тому же, продолжает он, цель россиян в случае такого сценария – просто нанести как можно большие потери западным армиям, сломать моральный дух их граждан и принудить к переговорам на своих условиях. О новой системе европейской безопасности без США и об отказе от поддержки Украины.

"Очень хотелось бы ошибиться в своих прогнозах, но все говорит о том, что мы движемся к расширению границ войны. Об этом говорят и наши партнеры, и россияне. Так бывает, когда вместо того, чтобы предоставить Украине все, что нужно для победы, долгими месяцами придумываются причины, по которым нам нельзя давать тот или иной вид вооружения", – констатировал нардеп.

И особенно досадно, говорит Чернев, что под ударом на этот раз могут оказаться наши самые близкие друзья и союзники – Польша и Литва.

"Понятно, что в результате Россия все равно терпит поражение. Ее внутренние ресурсы не позволят ей вести длительную войну на нескольких фронтах одновременно. Но многих жертв еще можно избежать, если начать поддерживать Украину по-настоящему", –подытожил Егор Чернев.

Напомним, Лукашенко заявил, что Белоруссия бесплатно получила от России ядерные ракеты "Искандер".

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