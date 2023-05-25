Ядерное оружие в Беларуси: Россия и РБ подписали документы о его размещении

Шойгу подчеркнул, что размещая ядерное оружие на территории Беларуси, Москва не передает его Минску.

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, Шойгу с Хрениным подписали документы, определяющие содержание российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории.

Министр обороны РФ подчеркнул, что размещая ядерное оружие на территории Беларуси, Москва не передает его Минску. Контроль над вооружением и решение о его применении остается за Россией.

"Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – прокомментировал Хренин.

Он также отчитался о подготовке белорусской армии к размещению ядерного оружия.

"Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерной оснастке. Военнослужащие Республики Беларусь прошли обучение на полигонах Российской Федерации и получили практические навыки в их эксплуатации", – рассказал белорусский министр обороны.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. По словам диктатора, 1 июля на территории РБ будет завершено строительство хранилища ядерного оружия.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в РБ могут разместить и стратегическое ядерное оружие, "если потребуется".

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