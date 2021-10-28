Ядерное соглашение между США и Ираном планируют возобновить: ЕС пока отмалчивается

Ядерное соглашение между США и Ираном планируют возобновить: ЕС пока отмалчивается

Остальные участники пока не подтвердили возвращение в переговорный процесс.

Иран согласился возобновить переговоры с мировыми государствами о своем ядерном соглашении уже в следующем месяце. США также готовы начать процесс.

Об этом во вторник 27 октября заявил заместитель главы МИД Ирана Али Багери после встречи с посредниками ЕС в Брюсселе, сообщает AFP.

"Мы соглашаемся начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели", — сообщил Али Багери, который также является главным переговорщиком Тегерана.

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Остальные стороны возможных переговоров пока официально не подтвердили возвращение в процесс. В то же время в Госдепартаменте США говорят, что знают о заявлении Багери и уже готовы вернуться к переговорам.

Евросоюз в переговорном процессе выступает в качестве координатора по ядерному соглашению с Ираном, в котором принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия и США.

Следует отметить, что ядерное соглашение было подписано еще в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников, в которую входили пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Документ предусматривал ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонние ограничительные меры, введенные США и ЕС.

Соглашение между Ираном и мировыми государствами по поиску долгосрочного разрешения кризиса из-за противоречивой ядерной программы разорвалось после того, как бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в мае 2018 года и ввел широкие санкции. Тогда Трамп заявил, что оно не поможет предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

После этого в мае 2019 года Иран начал выход из ядерного соглашения и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. Как следствие — лимиты, установленные положениями соглашения 2015 года, Иран превысил аж в восемь раз.

А в январе 2021 года Иран начал обогащать уран до 20%, хотя по условиям ядерного соглашения этот уровень не должен превышать 4%.

Позже в феврале новый президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана сверх норм ядерного соглашения 2015 года.

Напомним, недавно США опубликовали карту "горячих точек", представляющих угрозу развертывания третьей мировой войны. В этот список вошел, в том числе и Иран из-за ядерных перестрелок с Израилем.

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