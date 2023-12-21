Ядерные игры КНДР: какое оружие имеет Ким Чен Ын и при каких обстоятельствах он его применит — Reuters

Ким пообещал ускорить производство ядерного оружия для сдерживания того, что он назвал провокациями США.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракетные испытания на этой неделе свидетельствуют о том, что его страна без колебаний совершит ядерную атаку, если враг спровоцирует ее стратегическим оружием, поскольку, по словам наблюдателей, он движется к тому, чтобы привести такие силы в боевую. готовность.

По словам аналитиков, комментарии Кима являются последними в серии заявлений и законодательных изменений, очертивших экспансивную, неоднозначную и потенциально дестабилизирующую доктрину.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Reuters о том, как и когда Северная Корея может использовать свое ядерное оружие.

Когда Северная Корея может использовать свое ядерное оружие?

Северная Корея заявляет, что выступает против войны, что ее ядерное оружие предназначено для самообороны и что она необходима для защиты от "враждебной" политики со стороны Вашингтона, Южной Кореи и Японии.

В своей речи на военном параде прошлого года Ким сказал, что задачей его ядерных сил является предотвращение войны путем сдерживания и потенциального нанесения ударов по любому, кто нарушает "фундаментальные интересы" Северной Кореи.

Аналитики отмечают, что эти комментарии, похоже, повторяют формулировки, использованные в Обзоре ядерной политики Соединенных Штатов, в котором говорится, что они будут использовать ядерное оружие для защиты своих "жизненно важных интересов" или интересов своих союзников.

В сентябре 2022 года Северная Корея закрепила право на применение превентивных ядерных ударов для самозащиты в новом законе.

Среди сценариев, которые могут спровоцировать ядерную атаку, – угроза неизбежного ядерного удара; если руководство, народ или существование страны окажутся под угрозой; или для того, чтобы получить преимущество во время войны.

Согласно закону, у Ким есть "все решающие полномочия" по ядерному оружию, но если под угрозой окажется система командования и контроля, то ракеты могут быть запущены "автоматически".

Государственные СМИ сообщили, что новый закон запрещает обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами и направлен на уменьшение опасности ядерной войны путем предотвращения просчетов между ядерными государствами и нецелевого использования ядерного оружия.

Однако, по мнению аналитиков, если Ким делегирует полномочия на запуск низшим командирам в кризис, это может увеличить вероятность катастрофического просчета.

В сентябре 2023 года Северная Корея приняла поправку к конституции, закрепляющей ее политику в отношении ядерных сил, а Ким пообещал ускорить производство ядерного оружия для сдерживания того, что он назвал провокациями США.

Министр обороны Северной Кореи Канг Сун Нам заявил в июле, что размещение американских авианосцев, бомбардировщиков или ракетных подлодок в Южной Корее может отвечать критериям для применения ядерного оружия.

Однако, по мнению аналитиков, если Ким делегирует полномочия на запуск низшим командирам в кризис, это может увеличить вероятность катастрофического просчета.

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Куда может попасть Северная Корея?

В 2017 году, когда Северная Корея осуществила свой первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), ее министерство иностранных дел грозило нанести ядерный удар по "сердцу США", если Вашингтон когда-нибудь проявит "малейшие признаки попытки устранить наше верховное руководство".

В том же году Северная Корея также угрожала использовать свое ядерное оружие, чтобы утопить Японию в море.

В 2022 году влиятельная сестра Ким Чен Ина, Ким Йо Чжон, выступила с заявлением, в котором предупредила, что Север без колебаний применит ядерное оружие, если на него нападет Южная Корея.

Ким Йо Чжон изложила подробный сценарий, в котором Север мобилизует свои ядерные силы в ответ на нападение Юга и использует их, чтобы "полностью подавить воинственный дух противника, предотвратить затяжные боевые действия и сохранить собственные военные мышцы".

Какое оружие имеет Северная Корея?

Северная Корея не испытывала ядерное оружие с 2017 года, но аналитики говорят, что оно, скорее всего, продолжает производить уран и плутоний для боеголовок.

Согласно апрельскому исследованию Института науки и международной безопасности, Пхеньян может иметь от 31 до 96 ядерных боеголовок, в зависимости от типов строящихся устройств.

В 2021 году Ким заявил, что Северная Корея способна "миниатюризировать, облегчить и стандартизировать ядерное оружие". В январе 2023 года он заявил, что страна будет экспоненциально расширять свой ядерный арсенал и массово производить тактическое ядерное оружие.

Пхеньян также продвинулся вперед в разработке новых ракет для доставки ядерного оружия, включая массивные МБР на жидком и жестком топливе с дальностью полета в США, ракеты малой дальности для доставки тактических боеголовок и свои первые крылатые ракеты с ядерным вооружением.

Использование Северной Кореей термина "пусковые учения" вместо "испытательной стрельбы" для описания запуска МБР на этой неделе свидетельствует о том, что страна готова к массовому производству и развертыванию МБР "Хвасон-18", заявил во вторник, 19 декабря, в комментарии Чонг Сон Чанг, эксперт по политической стратегии Северной Кореи в Институте Седжонг под Сеулом

"В следующем году Северная Корея будет продолжать свою политику "силы ради силы", испытывая твердотопливные МБР и БРПЛ из стратегических атомных подлодок и разрабатывая МБР с многозарядными боеголовками", — написал он.

Напомним, Северная Корея заявила, что держит Белый дом под прицелом благодаря своему новому спутнику-шпиону, который, по словам режима, уже запущен и работает, хотя у Запада есть свои сомнения.

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