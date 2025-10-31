Ядерные испытания США: чем это обернется для Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Ядерные испытания в США, анонсированные президентом Дональдом Трампом, подорвут его попытки получить Нобелевскую премию мира, а также приведут к эскалации.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отметило издание, поручение Трампа Пентагона начать испытание ядерного оружия «на равных условиях» с Россией и Китаем было очевидной попыткой продемонстрировать военную мощь США перед важной торговой встречей с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Кроме того, это заявление сигнализировало об изменении многолетней ядерной политики Штатов, которая может иметь далеко идущие последствия для их отношений с Россией и Китаем.

Реклама

К тому же такая эскалация может подорвать попытки Трампа получить Нобелевскую премию мира, которую он так хочет.

Эксперты по контролю над вооружениями считают, что заявление Трампа о начале ядерных испытаний не нужно и чревато эскалацией.

«У Соединенных Штатов нет никаких технических, военных или политических причин для возобновления испытаний ядерных взрывов», — сказал исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Он добавил, что у Национального управления ядерной безопасности нет возможности немедленно возобновить испытания, и ему понадобится на это «не менее 36 месяцев».

Реклама

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Тун Чжао, заявление Трампа может побудить Пекин ускорить ядерные исследования.

«Если Соединенные Штаты действительно начнут разрабатывать аналогичные технологии доставки ядерного оружия, существует значительная вероятность того, что Пекин будет следовать этому примеру. Дальнейший прогресс России и параллельное развитие США могут еще больше стимулировать Китай ускорить собственные исследовательские программы во избежание отставания», — сказал он.

Напомним, Дональд Трамп после заявлений России об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и торпеды «Посейдон» приказал провести испытания американского ядерного оружия. Это произойдет впервые за 23 года.

В тексте сообщения Трампа в Truth Social говорится, что президент США отдал приказ американскому военному ведомству начать ядерные испытания.

Реклама

«США имеют большее количество ядерного оружия, чем любая другая страна. Нам удалось этого достичь благодаря полной модернизации и обновлению существующего оружия во время моего первого срока на посту президента. Из-за ее огромной разрушительной силы я очень не хотел это делать, но у меня не было выбора!» — написал Дональд Трамп.