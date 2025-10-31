- Дата публикации
-
- Мир
- 85
- 2 мин
Ядерные испытания США являются ответом на действия России — сенатор Грэм
Вашингтон теперь базируется на принципе взаимности.
Президент США Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания в ответ на действия Кремля.
Об этом в комментарии телеканала Общественное заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи главы Белого дома с лидером Китая Си Цзиньпином.
«Доктрина Трампа — если вы „лезете“ к нам, мы полезем к вам. Если вы хороший друг и союзник, мы будем хорошим другом и союзником», — подчеркнул американский сенатор.
Он отметил, что президент Трамп действует в ответ на ядерные провокации со стороны России, подчеркивая, что нынешний подход Вашингтона основывается на принципе взаимности.
Грэм также прокомментировал сам визит Дональда Трампа в Китай, назвав его одним из самых успешных в последние годы среди международных поездок американских президентов. По словам политика, стороны достигли договоренностей в ряде важных вопросов, в частности по борьбе с фентанилом, снижению пошлин и импорту американской сои.
«Похоже, мы получаем определенную помощь по фентанилу, похоже, он снижает тарифы, похоже, они собираются покупать сою», — сказал Грэм.
Он также добавил, что ожидает дальнейшего обсуждения с президентом Трампом результатов переговоров, в частности того, поднимался ли вопрос Украины и возможности посадить диктатора Путина за стол переговоров.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытание ядерного оружия США».
Мы ранее информировали, что вице-президент США подчеркнул, что восстановление ядерных испытаний является ключевой частью национальной безопасности Соединенных Штатов.