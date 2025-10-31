Линдси Грэм / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания в ответ на действия Кремля.

Об этом в комментарии телеканала Общественное заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи главы Белого дома с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Доктрина Трампа — если вы „лезете“ к нам, мы полезем к вам. Если вы хороший друг и союзник, мы будем хорошим другом и союзником», — подчеркнул американский сенатор.

Он отметил, что президент Трамп действует в ответ на ядерные провокации со стороны России, подчеркивая, что нынешний подход Вашингтона основывается на принципе взаимности.

Грэм также прокомментировал сам визит Дональда Трампа в Китай, назвав его одним из самых успешных в последние годы среди международных поездок американских президентов. По словам политика, стороны достигли договоренностей в ряде важных вопросов, в частности по борьбе с фентанилом, снижению пошлин и импорту американской сои.

«Похоже, мы получаем определенную помощь по фентанилу, похоже, он снижает тарифы, похоже, они собираются покупать сою», — сказал Грэм.

Он также добавил, что ожидает дальнейшего обсуждения с президентом Трампом результатов переговоров, в частности того, поднимался ли вопрос Украины и возможности посадить диктатора Путина за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил, что поручил Министерству обороны «немедленно начать испытание ядерного оружия США».

Мы ранее информировали, что вице-президент США подчеркнул, что восстановление ядерных испытаний является ключевой частью национальной безопасности Соединенных Штатов.